Ljubitelji avtomobilizma bodo konec tedna v Ilirski Bistrici spremljali dirko evropskega prvenstva v gorskem avtomobilizmu, eno od dvanajstih dirk v koledarju. Gre za najvišjo raven tekmovanja, ker v tem športu ni svetovnega prvenstva. Foto: AŠ 2005

Spektakel, na katerem gredo najhitrejši 280 km/h

Na štartu spet Simone Faggioli, ki ima že šest zmag

27. avgust 2018 ob 12:33

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Konec tedna bo Ilirska Bistrica gostila dirko za evropsko prvenstvo v gorskem avtomobilizmu, najvišjo raven tekmovanja v tem športu. Prijavljeno je rekordno število udeležencev.

Na dirke 1. in 2. septembra se je prijavilo 213 voznikov. Ob siceršnji dirki modernih vozil za EP bo potekala tudi dirka starodobnikov, katerih vozni park je po navedbah direktorja zveze AŠ 2005 Dagmarja Šusterja vreden okrog 10 milijonov evrov.

Izmed 47 Slovencev se veliko pričakuje od Patrika Zajelšnika v kategoriji športnih vozil, saj je bil v Nemčiji letos drugi v generalni razvrstitvi evropskega pokala, in domačina Milana Bubniča med turnimi vozili, pa tudi od Petra Marca, Aleša Preka ...

Za zmago se bodo potegovali tujci, med njimi bo tudi Italijan Simone Faggioli, ki ima rekordnih šest zmag na dirki v Ilirski Bistrici. Od leta 2014 je neporažen. Je rekorder proge in je edini, ki je na aktualni progi dosegel čas pod dvema minutama. Pri tem je dosegel povprečno hitrost 150 km/h, na najhitrejšem delu pa okrog 280 km/h.

Direktor dirke Ferdo Poberžnik je povedal, da bo prvi trening v soboto ob 10. uri. Na nedeljski dirki bo ob 8.30 prva vožnja, ob 12.45 odprtje, nato pa bo sledila druga vožnja.

"Dirka v Ilirski Bistrici ima zanimivo zgodovino. Naslednje leto bo petindvajseta po vrsti, mislim, da jo bomo pripravili, ker sicer vsako leto potekajo debate o morebitni selitvi. Prvi dirki sta bili leta 1994 in 1995 in ju je organiziral Avto klub Olimpija. Kmalu nato je bila prva in tudi zadnja večja nesreča na tej dirki. V zadnjih dvajsetih letih se ni zgodila nobena resna nesreča več," je med drugim povedal predsednik organizacijskega odbora Šuster.

Proračun dirke je 100.000 evrov, v kar ni vključena cestna in preostala infrastruktura. "Denarna sredstva dobimo iz treh naslovov, približno po tretjino dobimo od sponzorjev, gledalcev in prijavnin. Občina Ilirska Bistrica za samo dirko ne daje denarja, ampak namenja sredstva za objekte in infrastrukturo, država pa tudi daje namenska sredstva za policijo ter za obnovo cest in ograj," je dodal Šuster in si zaželel, da bi bilo vreme prirediteljem bolj naklonjeno od napovedi, ki lahko okrnijo načrtovani obisk tekme, ki jo bodo izvedli v vsakem vremenu.

R. K.