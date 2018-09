Spektakel v Biljah: gledalcem najbolj pri srcu Del Piero

Okoli 4.000 ljudi na dobrodelni tekmi

1. september 2018 ob 06:27,

zadnji poseg: 1. september 2018 ob 22:14

Michael Schumacher in Fernando Alonso sta nekoč, pred dobrimi 15 leti, že poskrbela za nekaj superzvezdniškega pridiha na Goriškem, prvi septembrski dan pa so tam preživeli številni nogometni asi na čelu z Luisom Figom in Alessandrom Del Pierom.

V vasici Bilje pri Novi Gorici so osmič pripravili dobrodelno nogometno tekmo, tokrat z najbolj zvenečo zasedbo do zdaj. Organizatorji – Nogometno društvo Bilje, Nogometna zveza Slovenije in podjetje Hit – so s pomočjo predsednika Uefe Aleksandra Čeferina zbrali res ugledno druščino.

Figo, ki je v karieri nosil dresa Barcelone in Reala, zdaj pa je Čeferinov tesni sodelavec na Evropski nogometni zvezi, je bil prvo ime prireditve, a ob meji z Italijo je še več simpatij in občudovanja dobil nekdanji Juventusov čudežni deček Del Piero.

Gledalcem se je predstavil še en član zmagovite italijanske reprezentance s SP-ja 2006 Marco Materazzi, ki se ga najbolj spomnimo iz finala v Berlinu, ko je Zinedina Zidana sprovociral do te mere, da ga je ta udaril z glavo in neslavno končal igralsko kariero.

Tekmo so s 6:1 dobili rdeči. V prvem polčasu sta zabila Aleksander Čeferin in Sandi Valentinčič, trener domačega drugoligaša ND Bilje. V drugem polčasu je dvakrat zadel Milivoje Novaković, po enkrat pa Luis Figo in Pierre van Hooijdonk. Edini gol za modre je prispeval Alessandro del Piero.



Pozitiven odgovor dobili na dve tretjini povabil

Tudi legendarnega Francoza so želeli zvabiti v Bilje, a jim (za zdaj) ni uspelo. "Kolikor smo seznanjeni, je Zidane v nekaterih pogovorih za novo službo, tako da ne držijo njegove napovedi, da si bo po odhodu iz Reala vzel leto dni premora. V nekem trenutku smo upali, da bi lahko na tekmo prišel tudi on, mogoče bomo imeli več sreče prihodnje leto. Podobno velja za Francesca Tottija. Na dve tretjini povabil oziroma še kakšen odstotek več smo dobili pozitiven odgovor. Relativno malo je bilo zavrnitev, pa še tiste so bile utemeljene. Tudi v prihodnje si zato obetamo zanimivo zasedbo. Sicer se nam je najbolj vtisnilo v spomin dogovarjanje z Del Pierom, ki je doma iz ne tako oddaljenega Trevisa, v Slovenijo pa prihaja skoraj neposredno iz Los Angelesa," nam je ob petkovem obisku Bilj povedal Matjaž Nemec, podpredsednik ND-ja Bilje.

Veliko pozornosti sta bila deležna nekdanja srbska reprezentanta Dejan Stanković in Nemanja Vidić, med gosti so bili še Španec Gaizka Mendieta, Portugalci Nuno Gomes, Ricardo Carvalho in Paulo Ferreira, Bolgar Dimitar Berbatov, vratar Antonis Nikopolidis, leta 2004 evropski prvak z Grčijo ...

Prvi je v petek popoldne v Novo Gorico prišel dolgoletni kapetan irske reprezentance in njen najboljši strelec Robbie Keane, sledila sta Nizozemca Frank de Boer in Pierre van Hoijdoonk ter najboljši strelec SP-ja 1990 Salvatore "Toto" Schillaci.

Prav tako je pri nas prenočil portugalski trener Andre Villas Boas (Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit), ki je poleg slovenskega selektorja Tomaža Kavčiča vodil eno izmed dveh ekip.



"Preostali zvezdniki bodo v hotel Perla začeli prihajati ob 10.30, glavnina bo prišla med 12.00 in 14.00. Ob 14.00 bodo tam imeli skupno kosilo z nagovorom Aleksandra Čeferina in organizatorjev. Ob 15.30 se bodo iz Nove Gorice z avtobusom odpeljali v Bilje, kjer bodo že čakali slovenski nogometaši, nato pa pride še predsednik Borut Pahor," je potek dogajanja pred prireditvijo razložil Nemec.

Bogat spremljevalni program z dobrodelno dražbo dresov je vključeval nastop akrobatske skupine Dunking Devils, v njeno posebno točko med obema polčasoma pa so bili vključeni tudi nogometni zvezdniki. Ti so se po tekmi okrepčali s tipičnimi lokalnimi jedmi, za katere je poskrbel Tomaž Kavčič – toda ne tisti nogometni, ampak znani kuharski mojster iz Vipavske doline. Večer bodo vsi udeleženci dobrodelne tekme preživeli v Perli. Tuji zvezdniki bodo v Sloveniji ostali do nedelje, le Materazzi se kmalu po druženju z avtomobilom vrača v Perugio.

Brcali so tudi Pavlin, Ačimović in Novaković

Med slovenskimi nogometaši, ki so bili na zelenici v Biljah, so prevladovali člani generacije, ki je leta 2000 igrala na Euru, dve leti pozneje pa na SP-ju. Med drugim so zaigrali Miran Pavlin, Mile Ačimović, Milan Osterc, Sašo Udovič, Amir Karić in Džoni Novak. Generacijo s SP-ja 2010 je predstavljal Milivoje Novaković, močno je bilo tudi zastopstvo nekdanjih reprezentantov iz Primorske.

Glavni sodnik je bil Damir Skomina, pomagala sta mu mednarodna sodnica Aleksandra Česen in Ljubomir Moravac, ki po hudi prometni nesreči v Mariboru pred dvema letoma, v kateri je izgubil spodnji del leve roke, kariero nadaljuje kot sodnik.

Zbrana sredstva bodo letos v enakem deležu razdelili med Zavodom Vozim in mednarodno organizacijo Common Goal. Ta je prepričala aktivne nogometaše svetovnega kova, da donirajo del mesečnih prihodkov za otroke iz držav tretjega sveta. Zavod Vozim po drugi strani združuje poškodovance, predvsem para- in tetraplegike, katerih glavni krivec poškodb je promet. Izvaja predvsem preventivne programe na področju prometa in alkohola.

Za dogodek se je akreditiralo več kot 150 predstavnikov medijev iz Slovenije, Italije, Hrvaške, Srbije in Nemčije. Prenos so si lahko ogledali tudi televizijski gledalci v Nemčiji, televizijskih ekip pa je bilo največ iz Italije.

Selfi s Figom

"Prva priložnost za srečanje z zvezdniki bo pred Perlo v času njihovih prihodov. Kolikor bo v naših močeh, bomo tudi v času tekme v Biljah poskušali omogočiti ljudem, da bodo prišli v stik z njimi, bomo pa zaradi velikega števila zvezdnikov vseeno nekoliko omejevali dostop do njih. Gledalce prosimo za obzirnost," je dejal Nemec.

Maja 2003 je dobrodelno tekmo v novogoriškem Športnem parku, na kateri je sodelovalo nogometno moštvo dirkačev formule ena s Schumacherjem in Alonsom, spremljalo nekaj več kot 4.000 gledalcev. Toliko jih je bilo tudi tokrat v Biljah, kjer se je organizatorjev naposled usmililo tudi vreme.

Končni izid 6:1 za rdeče.

