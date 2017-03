Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Predsednik Mednarodne avtomobilistične zveze (FIA) Jean Todt se zaveda, da ljubitelji formule ena niso zadovoljni s precej manjšim številom prehitevalnih manevrov. Foto: Reuters Ne vidim scenarija, po katerem se bodo razmere za prehitevanje izboljšale. Tako bo očitno celotno sezono. Lewis Hamilton Letošnji dirkalniki so precej širši, lažji in hitrejši od lanskih. Foto: Reuters Sorodne novice "Formula ena je institucija, ki bo preživela" Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Spektakularnejši dirkalniki za ceno manjšega števila prehitevanj

Todt: Cena, ki jo je treba plačati

30. marec 2017 ob 15:47

Melbourne - MMC RTV SLO

Predsednik Mednarodne avtomobilistične zveze Jean Todt verjame, da so za formulo ena boljši spektakularnejši dirkalniki kot pa večanje števila prehitevanj med dirko.

Če primerjamo lansko uvodno dirko sezone in letošnjo, je bilo letos kar 24 prehitevanj na stezi manj, kar je le še prililo olje na ogenj različnim domnevam med zimskimi testiranji, ko so ljubitelji kraljice motošporta predvidevali, da bodo zaradi širših dirkalnikov letos prehitevalni manevri še težji.

Todt: Cena, ki jo je treba plačati

"Prehitevanje je težava tega športa že dalj časa. Spominjam se dirk pred dvajsetimi, tridesetimi leti. Že tedaj z dirkalnikom s svežim kompletom gum, ki je bil tudi do štiri sekunde hitrejši, ni bilo mogoče prehiteti dirkalnika z obrabljenimi gumami, saj je bilo prehitevanje zelo težko. Seveda lahko predvidevamo, da bo v letošnji sezoni vse skupaj še težje. V preteklosti smo želeli odpraviti to težavo z implementacijo različnih tehnologij, predvsem sistema DRS (Drag reduction system). Morda bodo prehitevanja zaradi novih pravil nekoliko težja, a to je cena, ki jo bomo pač morali plačati za širše, lepše in bolj aerodinamične dirkalnike," je dejal Todt. Letošnji dirkalniki so sicer bistveno hitrejši od lanskih.

Daljša DRS-območja?

Pereče vprašanje prehitevanja v formuli ena je vsekakor prioritetno pri Mednarodni avtomobilistični zvezi. Ta bo po dirki v Šanghaju, kjer bo 9. aprila VN Kitajske, temeljito preučila stanje in razmislila o podaljševanju t. i. DRS-območja. Todt prav tako ne izključuje dejstva, da bo morala formula ena v prihodnosti razmisliti o rešitvah glede aerodinamike, ki bi poskrbele, da bi bili dirkalniki oziroma dirkači na dirkah nekoliko bolj skupaj. "O tem se bomo morali temeljito pogovoriti, ko bomo sestavljali osnutke za nova pravila," je dodal Todt. Kako težavno je prehitevanje z novimi dirkalniki, je dovolj zgovorna tudi izjava trikratnega svetovnega prvaka Lewisa Hamiltona, ki je poudaril, da tako slabo ni bilo še nikoli v njegovi desetletni karieri. "Ne vidim scenarija, po katerem se bodo razmere za prehitevanje izboljšale. Tako bo očitno celotno sezono," je dejal Britanec.

M. L.