Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Špela Perše je bila na desetkilometrski preizkušnji 24. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Špela Perše na Blatnem jezeru zasedla 24. mesto

Naslov osvojila Aurelie Muller

16. julij 2017 ob 14:40

Budimpešta - MMC RTV SLO/STA

Špela Perše je odprla slovenske nastope na svetovnem prvenstvu v plavanju in vodnih športnih na Madžarskem. V olimpijskem 10-kilometrskem plavalnem maratonu je osvojila 24. mesto.

Peršetova se je vodilne skupine držala v prvih dveh tretjinah tekmovanja, nato sledila napadu olimpijske prvakinje Sharon van Rouwendal, a ji je v odločilni fazi pobralo moči, uštela pa se je tudi favorizirana Nizozemka, ki je končala na 17. mestu.

"S svojim nastopom sem zadovoljna. Plavala sem korektno, skušala sem se pač držati plavalk, ki so bile ob meni, v zadnji četrtini pa so mi malo začele pohajati moči, ki sem jih morala razporediti do konca," je povedala mlada Blejka, 16. na lanskih olimpijskih igrah v Riu de Janeiru.

Zmagala je Francozinja Aurelie Muller. Srebro je osvojila Samantha Arevalo iz Ekvadorja, bron pa sta si razdelili Italijanka Arianna Bridi in Brazilka Ana Marcela Cunha. V sredo daljinske plavalke na Blatnem jezeru čaka še petkilometrska tekma.

T. J.