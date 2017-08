Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Špela Ponomarenko Janić je v Račicah osvojila dve bronasti medalji. Foto: Nina Jelenc Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Po ogledu videoposnetka Ponomarenko Janićeva do drugega brona

V soboto do medalje že z Ostermanovo

27. avgust 2017 ob 11:19

Račice - MMC RTV SLO

Kajakašica na mirnih vodah Špela Ponomarenko Janić je na svetovnem prvenstvu v Račicah v finalu A discipline 200 metrov osvojila bronasto medaljo.

Tretje mesto si je razdelila s Srbkinjo Milico Starović. Zmagala je Novozelandka Lisa Carrington, srebro si je priveslala Danka Emma Aastrand Joergensen. Slovenka in Srbkinja sta na koncu za zmagovalko zaostali 1,131 sekunde. Tudi na petem mestu sta bili na koncu dve tekmovalki. Rusinja Jelena Anušina in Poljakinja Marta Walczykiewicz sta si ga razdelili, zaostali sta 1,163 sekunde.

Prvotno je bila Primorka peta, po ponovnem ogledu fotofiniša pa je napredovala na oder za zmagovalke. To je njena druga medalja na letošnjem svetovnem prvenstvu. V soboto je skupaj z Anjo Osterman v finalu tekme na 500 metrov priveslala do bronaste kolajne, kar je po julijskem evropskem prvenstvu v Plovdivu in srebru nov velik uspeh tega dvoseda, ki je skupno pot začel šele letos.

