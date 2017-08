Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Matej Žagar je za deveto mesto prejel sedem točk. Za skupnim osmim mestom, ki še zagotavlja nastop med elito v prihodnji sezoni, štiri dirke pred koncem zaostaja osem točk. Foto: Borut Cvetko Sorodne novice Zmarzlik slavil na Švedskem, Žagar v ozadju Žagar v Cardiffu na zmagovalnem odru Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Spidvejist Žagar deveti v Gorzowu

Naslednja dirka 9. septembra v Teterowu

26. avgust 2017 ob 22:07

Varšava - MMC RTV SLO, STA

Slovenski spidvejist Matej Žagar je na osmi dirki svetovnega prvenstva v Gorzowu osvojil deveto mesto. Zmagal je Britanec Tai Woffinden.

Žagar je dirko v Gorzowu, kjer se sicer zaradi nastopanja na Poljskem počuti kot doma, začel precej slabo. V prvih dveh vožnjah je iztržil le točko za tretje in četrto mesto, odprlo pa se mu je v tretji vožnji, ki jo je prepričljivo dobil. Podobno je bilo v četrti, ko ga ni zmotila niti prekinitev ob njegovem vodstvu po padcu Piotra Pawlickega, v ponovljeni vožnji je namreč spet prepričljivo slavil.

A sanje o preboju v polfinale so se končale v njegovi peti vožnji, ko spet ni mogel prehiteti tekmecev in je končal na četrtem mestu, sedem točk večera pa je bilo malenkost premalo, da bi se uvrstil v polfinale najboljše osmerice. Ostal je na devetem mestu.

Woffinden pred Dudekom in Doylom

V odločilnih vožnjah sta se v finale iz prvega polfinala prebila domačin Patryk Dudek in Britanec Tai Woffinden, iz drugega pa Avstralec Jason Doyle in še en domačin Bartosz Zmarzlik. V velikem finalu je nato prepričljivo zmagal Tai Woffinden, na drugo stopničko se je povzpel Patryk Dudek, tretji pa je bil Jason Doyle.

Skupno je po osmih dirkah vodstvo prevzel Doyle, ki ima 97 točk. Drugi je Poljak Maciej Janowski - danes je bil le 13. - s 94, tretji pa Dudek s 93. Današnji zmagovalec Woffinden je zdaj četrti z 89 točkami. Žagar je izgubil eno mesto, zdaj je na 11. in ima 58 točk, do osmega, ki še zagotavlja neposreden nastop v SP-ju prihodnje leto, pa ga še vedno loči osem točk.

Naslednja dirka svetovnega prvenstva bo 9. septembra v Teterowu (Nemčija). Do konca sezone so vključno s to preizkušnjo še štiri dirke.

A. V.