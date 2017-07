Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Jordan Spieth je osvojil že tretji major turnir v karieri Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Spieth s sanjskim zaključkom do velike zmage

Pri 23 letih ima že tri major turnirje

24. julij 2017 ob 06:38

Liverpool - MMC RTV SLO/STA

Američan Jordan Spieth je zmagal na 146. Odprtem prvenstvu Velike Britanije v golfu. Na igrišču Royal Birkdale pri Liverpoolu je s sijajno igro na zadnjih petih luknjah zadržal prednost pred rojakom Mattom Kucharjem.



Za zmago je prejel ček v višini 1,85 milijona dolarjev. Za 23-letnega Spietha je to tretji major turnir v karieri, s čimer je izboljšal dosežek legendarnega Jacka Nicklausa, ki je tri velike turnirje osvojil šele po 24. letu starosti. Pred tem je leta 2015 zmagal na mastersu v Augusti in na US Opnu.

Spieth je do zmage prišel po redko videnem razpletu na zadnjih luknjah štiridnevnega tekmovanja. Zadnji dan je začel s tremi udarci prednosti pred Kucharjem, vendar zaradi slabe, nervozne igre hitro dopustil, da ga je najbližji zasledovalec ujel. Na 13. luknji je sledila prava drama. Spieth je z udarjališča idealno smer zgrešil za več kot 100 metrov, moral vzeti kazenski udarec in se prvič po treh dneh znašel v zaostanku. A njegov odgovor je bil izjemen. Na naslednji luknji je dosegel udarec pod parom, nato "eagla", dva udarca pod parom, na 16. in 17. luknji pa še dva "birdieja".

Spieth je do prestižnega pokala v svetu golfa, Claret Juga, prišel z rezultatom -12, Kucher je porabil tri udarce več, tretje mesto pa je osvojil 21-letni Kitajec Haotong Li, ki je v nedeljo potreboval zgolj 63 udarcev, kar je le udarec manj od rekorda na majorjih, ki ga je v soboto postavil Južnoafričan Branden Grace.

Ob podelitvi pokalov se je Spieth najprej zahvalil nosaču palic - "v najtežjih trenutkih si bil moja opora in brez tebe se ne bi nikoli vrnil v igro", nato se je soigralcu v skupini, Kucharju, opravičil za zamudo na 13. luknji, ko je za en udarec porabil skoraj 20 minut, nato pa je priznal: "Sanje vsakega golfista so, da kdaj osvojil Claret Jug. Zdaj, ko ga držim v rokah, priznam, da ni boljšega občutka na svetu."

Prvi major sezone, masters v Augusti, je aprila osvojil Španec Sergio Garcia, Odprto prvenstvo ZDA je pripadlo Brooksu Koepki, prvenstvo PGA pa je na sporedu od 10. do 13. avgusta v Severni Karolini.

Končni vrstni red: 1. Jordan Spieth (ZDA) 268 (65/69/65/69) 2. Matt Kuchar (ZDA) 271 (65/71/66/69) 3. Haotong Li (Kit) 274 (69/73/69/63) 4. Rory McIlroy (S. Irs) 275 (71/68/69/67) . Rafael Cabrera Bello (Špa) 275 (67/73/67/68) 5. Matthew Southgate (Ang) 276 (72/72/67/65) . Marc Leishman (NZl) 276 (69/76/66/65) . Alex Noren (Šve) 276 (68/72/69/67) . Branden Grace (JAR) 276 (70/74/62/70) . Brooks Koepka (ZDA) 276 (65/72/68/71)

A. G.