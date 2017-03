Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nairo Quintana je že drugo leto zapored dobil kraljevsko etpao na dirki Tirreno-Adriatico. Foto: EPA Richie Porte je imel največ moči na ciljnem vzponu. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Špilak na Terminillu napadel prehitro - Quintana prevzel vodstvo

Porte dobil sedmo etapo dirke Pariz - Nica

11. marec 2017 ob 17:36

Nica - MMC RTV SLO/STA

Nairo Quintana je dobil kraljevsko etape dirke od Tirreno-Adriatico in prevzel vodstvo v skupnem seštevku. Peto mesto je po 171 km in po vzponu na Terminillo osvojil Simon Špilak, deseti pa je bil Primož Roglič.

Špilak je bil na dobri poti do lepega uspeha na eni največjih spomladanskih etapnih dirk svetovne serije. Na vzponu na Monte Terminillo se je že znebil vseh tekmecev, a je Quintana še pravi čas začel lov, zraven potegnil še trojico, prav vsi pa so na koncu končali pred Prekmurcem.

Drugi je bil Geraint Thomas (Sky), tretji Adam Yates (Orica-Scott), četrti pa Rigoberto Uran (Cannondale-Drapac). Špilak (Katjuša) je ciljno črto prečkal z enakim časom kot Uran oziroma 29 sekund za zmagovalcem, Roglič pa je zaostal 51 sekund.

"Mogoče sem napadel prehitro na vzponu na Terminillo. Toda zadovoljen sem s svojo pripravljenostjo. Pridobil sem samozavest za naslednje dirke," je poudaril Špilak.

Etapa je vrstni red v skupnem seštevku popolnoma premešala. Quintana je skočil v modro majico vodilnega, pred prvim zasledovalcem Yatesom ima 33 sekund, Francoz Thibaut Pinot zaostaja 56 sekund. Roglič, ki si je za enega glavnih ciljev sezone postavil prav dirko od Tirenskega do Jadranskega morja, je s 14. mesta napredoval na sedmega, za Quintano zaostaja minuto in 19 sekund. Špilak je zdaj 15. z zaostankom minute in 53 sekund.

"Ta teden sem imel prehlad in nisem vedel, kako močan sem na vzponu. Castroviejo je pripravil odličen položaj zame. Kar malce presenečen sem, da sem prevzel skupno vodstvo. Zdaj sem v odličnem položaju pred nadaljevanjem dirke in tudi samozavest se je vrnila," je bil zadovoljen Quintana.

Kump v ubežni skupini

Etapo pa zaznamoval še en Slovenec. Marko Kump iz ekipe UAE Team Emirates je bil med šestimi ubežniki, ki so si prikolesarili že več kot 10 minut prednosti, a do konca niso zmogli. Matej Mohorič (UAE Team Emirates) je bil 129., Kump 142., Luka Mezgec (Orica-Scott) pa 143.

Kolesarje v nedeljo čaka še ena zahtevna etapa od Rietija do Fermoja, v zadnjih 90 km jih čaka serija kratkih, a strmih vzponov.

Porte dobil sedmo etapo, Henao zadžal skupno vodstvo

Avstralski kolesar Richie Porte (BMC) je zmagovalec sedme etape dirke Pariz-Nica, ki se je končala z vzponom prve kategorije na Col de la Couillole. Drugi je bil Španec Alberto Contador, tretji pa Kolumbijec Sergio Henao.

Porte je napadel dobra dva kilometra od ciljne črte in hitro naredil razliko proti Contadorju, Henau in tudi Ircu Danu Martinu, ki pa je popustil nekaj metrov prej. Contador in Henao sta na koncu obračunala za drugo mesto, Španec se je Kolumbijca otresel v zadnjem kilometru, kljub temu pa je Henao prevzel vodstvo v skupnem seštevku.

Od Slovencev je bil v etapi najboljši Grega Bole (Bahrajn Merida) na 91. mestu in z zaostankom 29 minut. Jan Polanc (UAE Team Emirates), ki je bil danes med ubežniki, je končal na 102. mestu, Kristijan Koren (Cannondale Drapac) na 135., Luka Pibernik na 136. mestu in Borut Božič (oba Bahrajn Merida) na 142.

Skupno ima Henao 30 sekund prednosti pred Martinom in 31 pred Contadorjem.

Pariz-Nica, 7. etapa, Nica-Col de la Couillole, 177 km: 1. R. PORTE AVS 5:01:35 2. A. CONTADOR ŠPA +0:21 3. D. MARTIN IRS 0:32 4. S. HENAO KOL isti čas 5. J. IZAGUIRRE ŠPA 0:55 ... 91. G. BOLE SLO 29:00 102. J. POLANC SLO 33:34 136. K. KOREN SLO vsi 137. L. PIBERNIK SLO isti 142. B. BOŽIČ SLO čas Skupni vrstni red po 7. etapi: 1. S. HENAO KOL 27:01:15 2. D. MARTIN IRS +0:30 3. A. CONTADOR ŠPA 0:31 ... 48. K. KOREN SLO 52:05 95. L. PIBERNIK SLO 1:09:17 111. J. POLANC SLO 1:14:52 135. G. BOLE SLO 1:27:52

Tirreno-Adriatico, 4. etapa, Montalto di Castro-Terminillo, 171 km: 1. N. QUINTANA KOL 5:27:22 2. G. THOMAS VB +0:18 3. A. YATES VB 0:24 4. R. URAN KOL isti čas 5. S. ŠPILAK SLO 0:29 10. P. ROGLIČ SLO 0:51 Skupni vrstni red po 4. etapi: 1. N. QUINTANA KOL 16:34:46 2. A. YATES VB +0:33 3. T. PINOT FRA 0.56 4. J. CASTROVIEJO ŠPA 1:01 7. P. ROGLIČ SLO 1:19

A. G.