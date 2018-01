Špiler: Makedonci so nasprotniki, ki si jih za začetek ne želiš

12. januar 2018 ob 06:40

Zagreb - MMC RTV SLO

David Špiler je bil dolgoletni slovenski rokometni reprezentant, zdaj pa že nekaj let igra in živi na Hrvaškem, zato je več kot primeren sogovornik pred začetkom evropskega prvenstva.

35-letni Špiler, ki prihaja s Križ pri Tržiču, je za slovensko reprezentanco na 134 tekmah dosegel 293 golov. "Še pred kratkim sem bil sam član slovenske reprezentance. In ko zdaj vidim avtobus z reprezentanco, me spreleti kurja polt, kaj šele, ko se vse skupaj začne," se tekem Slovenije na Hrvaškem veseli Špiler.

Špiler verjame, da se slovenska reprezentanca, ne glede na to, v kakšni zasedbi igra, lahko na vsaki tekmi bojuje za zmago. Kakšen je njen domet na tem prvenstvu, pa je nemogoče napovedati, saj odloča preveč dejavnikov, meni Špiler.

Nazadnje ste igrali za Nexe Našice. Kakšen je vaš trenutni igralski status?

Po Našicah sem bil vmes zadnje pol leta v še enem hrvaškem klubu Metalcu, tudi prvoligašu. Zdaj pa čakam v tem prestopnem roku, če se bo pojavil kakšen malo bolje rangiran klub, ki se bo zanimal za moje usluge. Še sem zdrav, še bi rad igral, zato čakam, da vidim, kaj se bo zgodilo.

David Špiler bo pred tekmo z Makedonijo gost studia na TV Slovenija 2.



Merite na Hrvaško ali bi šli tudi drugam?

Rad bi šel še malo ven. Kam me bo pot ponesla, če sploh, malo se usmerjam tudi že k poslovnemu svetu, je pa težko reči. Najzanimivejše je to, da bi bil rajši poškodovan in bi se potem lažje odločil za neigranje. Tako pa sem zdrav in željan treniranja in igranja. Ampak po drugi strani ne dobim nobene ustrezne ponudbe, ki bi me pritegnila. Za zdaj sem še na čakanju. Koliko časa še, ne vem.

Živite v Samoboru, kjer ste se ustalili in ustvarili družino. Bi lahko rekli, da je v Zagrebu mogoče čutiti evforijo in da mogoče mesto diha z evropskim prvenstvom ali pa je to pretirana oznaka?

Pretirano je reči, da Zagreb v tem trenutku diha s prvenstvom. To po besedah hrvaških igralcev in ljudi, ki jih poznam od tam, velja za Split, kjer bo v prvem delu igrala hrvaška reprezentanca. A jaz verjamem, da se bo to spremenilo, ko se bo v drugem delu v Zagreb preselila Hrvaška. Sicer se tudi v Zagrebu čuti utrip rokometa, plakatov je ogromno, ljudje se na ulicah pogovarjajo o tem, sploh, odkar je mesto hrvaškega selektorja prevzel Lino Červar, ki zna narediti zgodbo o uspehu. Praktično v Zagrebu vsi vedo, da je evropsko prvenstvo v rokometu, in to je zelo pozitivno.

Kako ocenjujete možnosti Slovenije?

Verjamem, da se slovenska reprezentanca, ne glede na to, v kakšni zasedbi igra, lahko na vsaki tekmi bojuje za zmago. Kaj bo to prineslo na tem prvenstvu, je nehvaležno in nemogoče napovedati, saj odloča preveč dejavnikov. Denimo, na zadnjem evropskem prvenstvu smo šli domov po prvem delu, na svetovnem lani pa smo osvojili medaljo. Skratka, gre za velike oscilacije. Sicer sem zelo vesel, da so na prvenstvu osvojili medaljo. Zgodovinsko prvo, saj nobeni generaciji prej to ni uspelo, tem mladim fantom z nekaj izkušenimi igralci pa je uspelo kar prvič. Zelo je pomembno, da niso bili zadovoljni s polfinalom, ampak da so tisto legendarno tekmo za bron proti Hrvatom dobili v zadnjih minutah in zmagali. Sem zelo vesel in ponosen.

Če greva k nasprotnikom Slovencev. Nemci morda malo po kakovosti odstopajo, predvsem Makedonci pa znajo biti na prvi tekmi neugodni. Strokovnjaki pravijo, da nimajo širine, da bi na tako zahtevnem turnirju prišli daleč, se pa lahko "našpičijo" za prvo tekmo.

Tako govori zgodovina rezultatov Makedonije. Jaz se strinjam s temi ugotovitvami. Makedonci so nasprotnik, ki si jih ne želiš na začetku. Ne v skupini v prvem delu, ampak mogoče pozneje v drugem delu. Vsak laik vidi, da so ti fantje izjemno močni in z velikim srcem, a vidi se tudi, da fizično niso najbolje pripravljeni. Da gredo kdaj rajši na malico kot pa na trening. S tem ne želim reči ničesar slabega, saj s srčnostjo in borbenostjo to nadomestijo, sploh ko so tekme enkrat ali dvakrat na teden. A v takšnem turnirskem sistemu je slabša fizična pripravljenost hendikep in tudi na tem prvenstvu sem prepričan, da bodo začeli bolje, kot bodo nadaljevali. Želel bi, da to zanikajo, a po mojem mnenju me ne morejo, saj je ritem, ko si tekme sledijo vsak drugi dan, zanje prevelik zalogaj.

Bi si upali napovedati mesto Slovenije v tej prvi skupini?

Nikoli se nisem šel in se ne bom šel nostradamusa. Rekel bom samo, da bo ogromno odvisno od prve tekme. Želim samo, da se fantje ne bodo ustrašili te fizične mase pred seboj, kajti Makedonci vedo, da se ne morejo spustiti v tek s slovensko reprezentanco, ampak se bodo borili s počasnimi napadi in predvsem z obrambo. Slovenci morajo vzeti v zakup, da bodo dobili tudi kakšno po nosu oziroma da bodo prejeli kakšen udarec, ki ni primeren za športne igre. Slovenci morajo Makedonce zlomiti s tempom. Pričakujem sicer nizek rezultat, okrog 25 golov in boj do zadnjih minut. Pozval bi slovenske navijače, naj pridejo v Areno Zagreb. Še pred kratkim sem bil sam član slovenske reprezentance. In ko vidim avtobus z reprezentanco, me spreleti kurja polt, kaj šele, ko se vse skupaj začne. Rokomet je tako atraktiven šport, da ga ljudje prepoznajo. Vsak, ki ga vidi v živo, se lahko kar zaljubi v ta šport, zato navijači, pridite navijat, našim fantom bo to zelo veliko pomenilo.



Prvi favoriti turnirja so verjetno Hrvati, ki bi jih zadovoljila le zlata medalja. Mislite, da bodo vzdržali?

Mislim, da lahko vzdržijo, so sposobni. Imajo igralce, ki so navajeni zmagovati, odločati v zadnjih minutah in vzdržati pritiske. O tem ne dvomim. A misliti na to, da si zadovoljen s prvim mestom, je lahko zelo nehvaležno. Po drugi strani pa so oni reprezentanca s takšnimi uspehi, da bi bilo na domačem prvenstvu napovedovati kar koli drugega podcenjevalno. Zato so to morali narediti. Kaj jim bo uspelo, je težko reči. Prepričan pa sem, da imajo kakovost za zlato.

Koga poleg Hrvatov še vidite v najožjem krogu favoritov?

Zagotovo so to Francozi, Nemci, Švedi in Norvežani. Danci manj, saj po mojem mnenju po zlati olimpijski medalji padajo in se bodo težko pobrali. Torej Hrvaška, Francija, Norveška, Švedska in Nemčija. Je kar velik krog, na koncu bodo o dobitnikih medalj odločali detajli. Prepričan sem, da bo ena od teh petih reprezentanc vzela zlato medaljo.

Iz Zagreba, Aleš Vozel, @vozela1