Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Peter Prevc je bil gost 3. sezone podkasta Številke. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Športne številke: od svetovnih prvakov do najboljše šahistke

14. julij 2017 ob 06:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

Peter Prevc, Shaun Murphy in Judit Polgar je le nekaj športnikov, ki so gostovali v tretji sezoni podkasta Številke.

Številke so poleti na dopustu, v tem času vam prinašamo pregled po temah, začenjamo s športom.



Peter Prevc: Svetovni prvak v smučarskih poletih

Tik pred začetkom sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih je gostoval svetovni prvak v poletih Peter Prevc. Najsterejši od bratov Prevc je po sanjski sezoni, v kateri je podrl številne rekorde, razmišljal o novih izzivih ter famoznih občutkih, ki so pomembni v skokih.



Shaun Murphy: Svetovni prvak v snukerju

V sezoni 2016/2017 je ljubljanska Hala Tivoli kar dvakrat gostila dogodek Best of snooker. Decembra je prestolnico obiskal tudi Shaun Murphy, ki je leta 2005 senzacionalno postal svetovni prvak, od takrat pa je ves čas del svetovne elite. V polurnem pogovoru se je spominjal svojega uspeha, razkril strast do nogometa in razmišljal o nameščanju izidov v njegovem športu.



Judit Polgar: Najboljša šahistka do zdaj

Marca je Slovenijo obiskala Judit Polgar, ki velja za najboljšo šahistko v zgodovini te miselne igre. Njena zgodba je slovita, saj se je oče odločil, da bo vse tri hčerke šolal doma in jih vzgojil v vrhunske šahistke. Sila ambiciozen načrt se mu je uresničil, s poslušalci Številk ga je delila najmlajša sestra Polgar.



Darja Kapš: Prva slovenska velemojstrica

Polgarjeva je Slovenijo obiskala na povabilo Darje Kapš. Ta je postala sploh prva slovenska šahovska velemojstrica. V Številkah je gostovala tik po koncu svetovnega prvenstva, v katerem je naslov obdržal Magnus Carlsen. Kapševa je podoživela dvoboj, obudila pa je še marsikatero šahovsko zgodbo, tudi tisto o meji med genialnostjo in norostjo Bobbyja Fischerja.



Tomaž Ambrožič: Sponzorstvo v športu

V sodobnem športu je težko uspeti brez denarja. O pomenu sponzorstva in marketinga v športu je razmišljal Tomaž Ambrožič, dirketor agencije SportMediaFocus, ki že leta organizira konferenco Sporto.



Tilen Jamnik: Nacionalizem v času razpada Jugoslavije

Zadnji gost v tretji sezoni je bil novinar Tilen Jamnik, ki je v magistrski nalogi pisal o nacionalizmu v času razpadanja Jugoslavije, pod lupo pa je vzel primer jugoslovanske košarkarske reprezentance. Dotaknil se je nekaj ključnih dogodkov: spor z zastavo na svetovnem prvenstvu v Argentini 1990 in odhod Jureta Zdovca na EP-ju leto kasneje sta bila le dva od teh.





Slavko Jerič