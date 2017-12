Športni foto leta: Zmagovalec je jasen - evropski prvaki v košarki!

Letališče na Madeiri, rojstnem otoku Cristiana Ronalda, je po novem poimenovano po tem portugalskem nogometnem zvezdniku in kapetanu reprezentance, ki je v karieri prejel štiri zlate žoge za najboljšega nogometaša na svetu. "Seveda je to nekaj prav posebnega, ko vidim, da letališče nosi moje ime. Vsi vedo, da sem ponosen na svoje korenine," je na slovesnosti dejal zvezdnik madridskega Reala in dodal: "In ne bom se pretvarjal. Priznam, da je zame to posebna čast in veselje." Dogodka sta se udeležila tudi portugalski predsednik Marcelo Rebelo de Sousa in premier Antonio Costa. V njegovo čast so razkrili tudi doprsni kip z njegovo podobo. Foto: Reuters