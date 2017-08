Športni SOS odgovarja na 1.000 vprašanje: Športniki s tisoč zmagami

4. avgust 2017 ob 10:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Naslednji mesec bo minilo pet let, odkar je začel delovati portal Športni SOS, na katerem odgovarjamo na vaša vprašanja o športu, športni zgodovini in statistiki.

Danes je števec vprašanj in odgovorov prišel na okroglo številko tisoč, zato so vprašanja in odgovori v tem in naslednjem delu v znamenju te številke. Še vedno ste (ne glede na temo in šport) vabljeni k pošiljanju svojih vprašanj. Športni SOS tako začenja svoje popotovanje proti drugi tisočici. Hvala za vsa vprašanja!

1.000. Poiščite čim več športnikov, ki so v karieri dosegli 1.000 zmag.

Gašper Košmrlj, Igor Rakuša

Nekateri športniki na najvišji ravni v celotni karieri zberejo precej manj kot tisoč nastopov (denimo tekmovalci v zimskih športih, avtomobilističnih serijah, ...), tako sploh nimajo možnosti, da bi prišli do tisočih zmag. V nekaterih drugih športih pa statistika (še) ni tako prisotna, da bi štela tudi posamične zmage (in ne le, denimo, turnirskih).

Vseeno sem našel nekaj imen. Veliko športnikov s tem mejnikom prihaja iz tenisa. Svojevrstna rekorderka je Martina Navratilova, ki ima 1.442 posamičnih zmag. Ta mejnik je v isti kategoriji premagala le še njena večna tekmica Chris Evert (1.304).

V moški posamični konkurenci so trije igralci na turneji ATP prebili mejo tisočih zmag. To so Jimmy Connors (1.256), Roger Federer (1.111) in Ivan Lendl (1.068). V kategoriji moških dvojic so tudi trije igralci s štirimestnim številom zmag. To sta dvojčka Mike Bryan (1.040) in Bob Bryan (1.018) ter Daniel Nestor (1.035).

V košarkarski Ligi NBA so do zdaj trije igralci premagali omenjeno okroglo mejo, to so Kareem Abdul Jabbar (1.074), Robert Parish (1.014) in Tim Duncan (1.001).

1.001. Kateri trenerji imajo več kot tisoč zmag?

Igor Rakuša

Kariere trenerjev so v povprečju daljše, zato je imen na tej lestvici precej več. Izjemno zgoščen urnik imajo igralci baseballa v Ligi MLB, v enem letu namreč v rednem delu odigrajo 162 tekem. Tako je kar 64 trenerjev že premagalo mejo tisočih zmag. Daleč na vrhu je Connie Mack (3.731 zmag), ki ima skoraj tisoč zmag prednosti pred svojim prvim zasledovalcem Johnom McGrawom (2.763). Mack ima v lasti številne rekorde, tudi tistega po največjem številu porazov (3.948). Vlogo trenerja je opravljal več kot pol stoletja, v tem času je bil petkrat prvak.

V tej čislani skupini je tudi devet trenerjev v Ligi NBA:

1.335: Don Nelson

1.332: Lenny Wilkens

1.221: Jerry Sloan

1.210: Pat Riley

1.175: George Karl

1.155: Phil Jackson

1.150: Gregg Popovich

1.098: Larry Brown

1.042: Rick Adelman

Američani zelo ponosno spremljajo tudi študentski šport. Štirje trenerji so tako premagali mejnik 1.000 zmag, na vrhu le pokojna trenerka Pat Summitt (1.098), sledijo ji (nekdanji selektor ameriške moške reprezentance) Mike Krzyzewski (1.071), Tara VanDerveer (1.012) in Jim Boeheim (1.004).

V Ligi NHL je svojevrstni rekorder Scotty Bowman, ki je v dolgi karieri kot trener osvojil kar devet naslovov prvaka. V rednem delu najmočnejše hokejske lige na svetu ima 1.248 zmag.

In še nogomet. Tu na vrhu sedi dolgoletni strateg Manchester Uniteda Alex Ferguson, ki je v celotni karieri na uradnih tekmah zbral 1.253 zmag. Tisočico je premagal še en Škot Willy Maley (1039), ki je na klopi Celtica deloval dobrih 42 let. Med trenerji, ki so še vedno aktivni, se tisočici počasi bliža Arsene Wenger (888).

Slavko Jerič