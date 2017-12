Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 25 glasov Ocenite to novico! Oče Gorana Dragića Marinko, Ilka Štuhec in Rado Trifunović s kipci za najboljše športnike leta. Foto: www.alesfevzer.com Najboljše športnike oziroma njihove najbližje je že popoldne sprejel predsednik države Borut Pahor. Foto: www.alesfevzer.com Goran Dragić je kot kapetan slovenske košarkarje popeljal do zlate medalje na evropskem prvenstvu. Foto: BoBo Sorodne novice V torek že 50. razglasitev športnikov leta

Športniki leta Goran Dragić, Ilka Štuhec in košarkarji

Jubilejna 50. izvedba prireditve

12. december 2017 ob 09:41,

zadnji poseg: 12. december 2017 ob 21:56

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Košarkar Goran Dragić, alpska smučarka Ilka Štuhec in košarkarska reprezentanca Slovenije so najboljši športniki leta 2017 po izboru Društva športnih novinarjev Slovenije (DŠNS).

DŠNS je nagrade podelil na prireditvi v Cankarjevem domu. Dragić je bil kapetan slovenskih košarkarjev, ki so osvojili zlato medaljo na septembrskem evropskem prvenstvu v Turčiji. Slovenski kapetan je bil izbran tudi za najboljšega igralca turnirja.

Dragić: Zelo sem hvaležen za nagrado

"Najprej bi se rad zahvalil vsem mojim soigralcem v ekipi in moji družini, ki so mi stali ob strani na tej poti, tudi gledalcem in navijačem. Zelo sem hvaležen za to nagrado. To je nagrada, ko veš, da si na dobri poti, da si dobro delal in si dosegel cilj, ki si si ga zadal. Vem, kaj vse sem moral narediti, skozi kaj smo šli, da smo to dosegli. Ni bilo lahko, a na koncu smo vsi uživali. V prihodnosti, ko bodo fantje znova osvojili kolajno, bom enako vesel, kot pa takrat, ko sem bil del ekipe. Res je, da bom navijač, ampak bom vedel, skozi kaj so šli in to je nekaj najlepšega. Še enkrat hvala vsem," je prek videopovezave iz Miamija dejal Dragić, v imenu katerega sta nagrado sprejela starša Marinko in Mojca Dragić.

Dončiću nagrada za mlado osebnost

Dragić je v glasovanju 131 športnih novinarjev prejel 337 točk, s čimer je prehitel kolesarja Primoža Rogliča (162), ki je dobil etapo na dirki po Franciji in postal svetovni podprvak v kronometru. Tretje mesto je pripadlo še enemu članu zlate reprezentance, 18-letnemu Luki Dončiću (120), ki je prejel tudi nagrado za najbolj izstopajočega mladega športnika leta.

Štuhčeva: Dodatna motivacija za naprej

V ženski konkurenci je Štuhčeva (376 točk), svetovna prvakinja v smuku, prehitela plezalko Janjo Garnbret (174) in judoistko Tino Trstenjak (172). "Vsekakor je to ena zelo velika pohvala, dodatna motivacija za naprej, da se še naprej trudim po svojih najboljših močeh, tako kot vedno do zdaj in upam, da mi bo tudi v prihodnje uspelo razveseljevati tako novinarje kot vse ostale s svojim uspehi. Sicer kdaj pa kdaj zelo rada obujem visoke pete za te posebne priložnosti, a zdaj zaradi poškodbe to žal ne gre," je povedala Štuhčeva, ki okreva po strgani vezi v kolenu.

Trifunović: Povsem zasluženo

Med ekipami pa so zlati košarkarji (126 točk) slavili pred slovenskimi rokometaši (22), ki so na svetovnem prvenstvu v Franciji osvojili bron, in namiznoteniško moško ekipo (1). "Meni je ta nagrada logična, glede na rezultat, ki smo ga imeli. Seveda pa so vsi rokometni, nogometni, hokejski uspehi, tudi njihova uvrstitev na olimpijske igre, zasluženo v ospredju. A letos smo mi dosegli vrhunski rezultat, prvič v zgodovini Slovenije je ekipni šport osvojil naslov evropskega prvaka. Ekipa leta je res taka lepa nagrada in povsem zaslužena," je ocenil v Turčiji še pomočnik Igorja Kokoškova, zdaj pa slovenski selektor Rado Trifunović.

Jubilejna petdeseta prireditev

Prireditev športnik leta, ki sta jo vodila Anže Bašelj in Jure Mastnak, je potekala petdesetič po vrsti. Premierna podelitev nagrad je potekala leta 1968, ko sta slavila telovadec Miroslav Cerar in atletinja Marijana Lubej. Podeljevalci na jubilejni razglasitvi so bile legende slovenskega športa, člani slovenskega Hrama športnih junakov Miroslav Cerar, Ivo Daneu, Bojan Križaj, Aljoša Žorga, Tomo Česen, Brane Oblak ...

Pahor: Šport dela Slovenijo veliko

Pred prireditvijo v Cankarjevem domu sta najboljše športnike sprejela tudi predsednik države Borut Pahor in ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič. Kot je povedal Pahor, je prav šport tisti, ki Slovenijo dela veliko. "Tako je vselej, tudi v relativno majhni državi, ki je športna velikanka. V imenu države in v imenu ljudi bi se vam rad zahvalil za vso borbenost in užitek, ki ste jih pokazali v dvoranah, na prireditvah, tekmovališčih, in spravili ljudi v ponos, vznemirjenost. To mora krasiti vsak narod, če hoče posegati po zvezdah. Je ena redkih opor ljudem v stiskah in vsem nam, pokazatelj, da obstaja luč, da predstavljate navdih, da ste nam še naprej vzor, zlasti mladim," je povedal predsednik. Pahor se je ob tem ozrl še v prihodnost. "Prihodnje leto bo spet olimpijsko, vsem, ki boste predstavljali Slovenijo, želim veliko uspehov in zlasti veliko športnega užitka," je še dejal Pahor.

GLASOVANJE ZA ŠPORTNIKA LETA 2017 VRSTNI RED (najboljših 5) Moški: 1. Goran DRAGIĆ 337 točk 2. Primož ROGLIČ 162 3. Luka DONČIĆ 120 4. Jan OBLAK 57 5. Benjamin SAVŠEK 57 Ženske: 1. Ilka ŠTUHEC 376 2. Janja GARNBRET 174 3. Tina TRSTENJAK 172 4. Špela P. JANIĆ 46 5. Ema KOZIN 8 Ekipa: 1. KOŠARKARSKA REPREZENTANCA 126 2. ROKOMETNA REPREZENTANCA 22 3. NAMIZNOTENIŠKA EKIPA 1

Športniki leta v samostojni Sloveniji:

1991: Franci Petek (smučarski skoki)

1992: Rajmond Debevec (streljanje)

1993: Igor Majcen (plavanje)

1994: Jure Košir (alpsko smučanje)

1995: Iztok Čop (veslanje)

1996: Andraž Vehovar (kajak/kanu)

1997: Primož Peterka (smučarski skoki)

1998: Primož Peterka (smučarski skoki)

1999: Gregor Cankar (atletika)

2000: Rajmond Debevec (strelstvo)

2001: Andrej Hauptman (kolesarstvo)

2002: Aljaž Pegan (gimnastika)

2003: Dejan Košir (deskanje na snegu)

2004: Vasilij Žbogar (jadranje)

2005: Mitja Petkovšek (gimnastika)

2006: Matic Osovnikar (atletika)

2007: Primož Kozmus (atletika)

2008: Primož Kozmus (atletika)

2009: Primož Kozmus (atletika)

2010: Dejan Zavec (boks)

2011: Peter Kauzer (kajak/kanu na divjih vodah)

2012: Anže Kopitar (hokej na ledu)

2013: Peter Prevc (smučarski skoki)

2014: Peter Prevc (smučarski skoki)

2015: Peter Prevc (smučarski skoki)

2016: Peter Prevc (smučarski skoki)

2017: Goran Dragić (košarka)

Športnice leta v samostojni Sloveniji:

1991: Nataša Bokal (alpsko smučanje)

1992: Marika Kardinar (kegljanje)

1993: Brigita Bukovec (atletika)

1994: Britta Bilač (atletika)

1995: Brigita Bukovec (atletika)

1996: Brigita Bukovec (atletika)

1997: Brigita Bukovec (atletika)

1998: Brigita Bukovec (atletika)

1999: Metka Sparavec (plavanje)

2000: Špela Pretnar (smučanje)

2001: Alenka Bikar (atletika)

2002: Jolanda Čeplak (atletika)

2003: Jolanda Čeplak (atletika)

2004: Jolanda Čeplak (atletika)

2005: Tina Maze (alpsko smučanje)

2006: Petra Majdič (smučarski tek)

2007: Petra Majdič (smučarski tek)

2008: Sara Isakovič (plavanje)

2009: Petra Majdič (smučarski tek)

2010: Tina Maze (alpsko smučanje)

2011: Tina Maze (alpsko smučanje)

2012: Urška Žolnir (judo)

2013: Tina Maze (alpsko smučanje)

2014: Tina Maze (alpsko smučanje)

2015: Tina Maze (alpsko smučanje)

2016: Tina Trstenjak (judo)

2017: Ilka Štuhec (alpsko smučanje)

R. K., A. V.