V živo: Sredi Ljubljane odmeva: Šampioni, šampioni

30. januar 2017 ob 10:06,

zadnji poseg: 30. januar 2017 ob 17:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Danes je dan za gromke aplavze slovenski rokometni reprezentanci, ki je osvojila bron SP-ja. V Ljubljani pravkar poteka uradni sprejem.

Prenos dogajanja pred mestno hišo lahko spremljate na TV SLO 2 in na MMC-ju. To, kar se je dogajalo v soboto v Parizu, je bil pravi vrtiljak čustev, tako med rokometaši kot navijači. Od nemoči, obupa in "kavčarske jeze" do epskega preobrata, evforije in solz.

Zmaga Slovenije nad Hrvaško (31:30) po velikem zaostanku in osvojitev bronaste medalje na svetovnem prvenstvu bo šel v anale slovenskega športa. Po tekmi je bil takšen naval na posnetek zadnjih desetih minut tekme, da je za trenutek pokleknil tudi MMC-jev arhiv.

Solz ni mogel zadrževati niti komentator tekme Ivo Milovanović, medtem ko so hrvaški kolegi z nejevero spremljali potop svojih rokometašev, ki so dan prej ob izteku časa zgrešili sedemmetrovko za finale.

T. O.