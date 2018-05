Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 11 glasov Ocenite to novico! Veliko veselje Čehov po sladki zmagi nad Rusi. Foto: Reuters David Pastrnak je še v nedeljo igral v končnici Ligi NHL, danes pa je že blestel v Royal Areni v Köbenhavnu. Foto: Reuters Cam Atkinson je zadel za ameriško zmago. Foto: Reuters VIDEO Atkinson odločil z igralc... Sorodne novice Švicarji pričakovano odpravili Beloruse; Nemčija do prve zmage Dodaj v

Spretni Pastrnak v podaljšku potopil Ruse

Američani v podaljšku unovčili igralca več

10. maj 2018 ob 16:10,

zadnji poseg: 10. maj 2018 ob 22:48

Herning,Köbenhavn - MMC RTV SLO

Hokejisti Češke so na derbiju 4. kroga svetovnega prvenstva elitne divizije na Danskem premagali Rusijo s 4:3 po podaljšku. V 64. minuti je odločil David Pastrnak.

Rusi so dvoboj odprli sanjsko, saj je po minuti in 11 sekundah zadel Nikita Nesterov. Čehi so še pred koncem prve tretjine spreobrnili izid, izenačil je David Krejči, Dmitrij Jaškin je zadel za 2:1.

Po natanko minuti igre v drugi tretjini je na 2:2 izenačil Mihail Grigorenko. 21-letni napadalec Bostona Pastrnak je v 25. minuti znova poskrbel za vodstvo Češke. Minuto in pol pol zatem je Aleksander Barabanov izenačil na 3:3.

V zadnji tretjini ni bilo zadetkov. Junak tekme je postal Pastrnak, ki je tako kot Krejči danes odigral prvo tekmo za Češko na SP-ju v Københavnu. Oba sta se pridružila izbrani vrsti po izpadu v konferenčnem polfinalu Lige NHL. Bruinsi so v nedeljo zvečer izpadli proti Tampi Bay z 1:4 v zmagah. V 64. minuti je prišel sam pred vratarja Vasilija Košečkina. Najprej ga je skušal ukaniti z bekhendom, a mu ni uspelo. Plošček se je odbil za vrata, nato pa ga je spretno od vratarja poslal v mrežo.

Atkinson unovčil "power play" v podaljšku

Hokejisti ZDA so se namučili z Latvijo. Odločitev je padla šele v podaljšku, ko je ob igralcu več na ledu zadel Cam Atkinson. Američani so v dodatku izkoristili številčno premoč, ko je bil na klopi za kaznovane Oskars Cibulskis. Pritisnili so na latvijska vrata in ob razmerju moči na ledu 4:3 stisnili tekmece povsem pred njihov gol. Patrick Kane je s ploščico prišel tik pred vrata, jo nato podal Johnnyju Gaudreauju, ki je nekoliko z desne strani streljal. Elvis Merzlikins je ploščico odbil, a je bil na levi strani pripravljen Atkinson, ki jo je pospravil v mrežo.

Hat-trick McDavida

Kanadčani so odpravili Norvežane s 5:0. Glavnino dela so opravili v prvi tretjini, ko so zadeli trikrat. Connor McDavid je zadel trikrat, Bo Horvat pa dvakrat.

4. krog, skupina A, Köbenhavn:

SLOVAŠKA - FRANCIJA

3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Bondra 6., Buc 23., Čajkovsky 60.; Claireaux 34.

ČEŠKA - RUSIJA

* 4:3 (2:1, 1:2, 0:0)

Krejči 15., Jaškin 19., Pastrnak 25., 64.; Nesterov 2., Grigorenko 21., Barabanov 26.

* - v podaljšku

Že odigrano:

ŠVICA - BELORUSIJA

5:2 (2:2, 1:0, 2:0)

Vermin 2., 40., Andrighetto 19., Corvi 43., Meiver 47.; Platt 6., Pavlovič 11.

ŠVEDSKA - AVSTRIJA

7:0 (2:0, 3:0, 2:0)

Kempe 10., Janmark 18., Rakell 23., 29. Nyquist 30., Zibanejad 48., Paajarvi 54.

Lestvica: * x ŠVEDSKA 4 4 0 0 0 12 RUSIJA 4 3 0 1 0 10 ŠVICA 4 2 1 1 0 9 SLOVAŠKA 4 2 0 1 1 7 -------------------------------------- ČEŠKA 4 0 3 0 1 6 FRANCIJA 4 1 0 0 3 3 AVSTRIJA 4 0 0 1 3 1 BELORUSIJA 4 0 0 0 4 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

Skupina B, Herning:

ZDA - LATVIJA

3:2 (1:1, 1:1, 0:0) - v podaljšku

Kreider 12., White 38., Atkinson 62.; Balinskis 18., Džerinš 24.,



NORVEŠKA - KANADA

0:5 (0:3, 0:1, 0:1)

McDavid 2., 16., 29., Horvat 13., 43.

Že odigrano:

NEMČIJA - JUŽNA KOREJA

6:1 (1:0, 3:0, 2:1)

Draisaitl 11., Ehliz 21., 48., Hager 30., Tiffels 35., Seidenberg 53.; Radunske 58.



FINSKA - DANSKA

2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Aho 35., Granlund 56.; Nielsen 33., Bjorkstrand 38., Hardt 59.

Lestvica: * x ZDA 4 2 2 0 0 10 KANADA 4 3 0 1 0 10 FINSKA 4 4 0 0 1 9 LATVIJA 4 1 1 1 1 6 -------------------------------------- DANSKA 4 1 1 0 2 5 NEMČIJA 4 1 0 2 1 5 NORVEŠKA 4 0 1 1 2 3 JUŽNA KOREJA 4 0 0 0 4 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

