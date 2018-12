Šprinterska preizkušnja Mäkäräinenovi, Urška Poje 69.

V nedeljo na Pokljuki dve zasledovalni tekmi

8. december 2018 ob 12:01,

zadnji poseg: 8. december 2018 ob 17:18

Pokljuka - MMC RTV SLO, STA

Finska biatlonka Kaisa Mäkäräinen je dobila šprintersko tekmo za svetovni pokal na Pokljuki. Slovenke niso bile v ospredju. Urška Poje je bila 69., Lea Einfalt 93. in Polona Klemenčič 97.

Mäkäräinenova je slavila pred Italijanko Dorotheo Wierer in Francozinjo Justine Braisaz. Vse tri so brezhibno streljale. 35-letna Mäkäräinenova se je veselila 24. zmage v svetovnem pokalu in četrte na Pokljuki.

Bilo je zabavno. Nisem razmišljala o rezultatu.

Mäkäräinenova je tekmice premagala z izvrstnim tekom. "Bilo je zabavno. Nisem razmišljala o rezultatu, osredotočila sem se na tekmo, na dobro ogrevanje, šla sem krog za krogom. Na strelišču sem skušala biti samozavestna. Nisem tako dobra strelka. Vse se lahko zgodi. Ko se je začelo dobro, nisem razmišljala o tem, kaj se lahko zgodi, šla sem tarčo za tarčo, kilometer za kilometrom," je povedala.

Velepec: Urško bi pohvalil. To je bil dober nastop.

Slovenke niso (pozitivno) presenetile. Pojetova je zgrešila enkrat, Einfaltova in Klemenčičeva pa petkrat. Glavni trener slovenske reprezentance Uroš Velepec si je v četrtek želel, da bi se katera izmed omenjene trojice Slovenk uvrstila med dobitnice točk ali pa vsaj brezhibno opravila strelska nastopa. Temu je bila še najbližje Pojetova.

"Urško bi pohvalil, to je bil dober nastop. Padla je v zadnjem krogu, ob tem je izgubila 15, 20 sekund. Škoda za to. Naredila je velik korak naprej v primerjavi s posamično tekmo. Z enim zgrešenim strelom bi lahko ujela zasledovalno tekmo. Včasih s strelsko ničlo ni mogla. Gre korakoma naprej. Še bodo priložnosti. Ni pa še v formi," je nastop v soboto najboljše Slovenke pokomentiral Velepec.

S petimi zgrešenimi streli se nimamo kaj pogovarjati

Precej slabše je šlo Klemenčičevi in Einfaltovi, ki sta priložnost za boljši izid pustili na strelišču. "To je pa streljanje. S petimi zgrešenimi se nimamo kaj pogovarjati. To je svetovni pokal. Preprosto je treba streljati ničlo, morda se z enim zgrešenim strelom še zližeš. S petimi pa si zadaj," je dejal Velepec, ki bo na naslednjo postajo pokala v Hochfilzen odpeljal vse tri Slovenke.

Pojetova na strelišču hitra, a ni v tekaški formi

Pojetova je bila na strelišču danes zelo hitra, dosegla je peti strelski čas, točke in zasledovalno tekmo je pustila na progi. "Trenutno nimam tekaške forme. Danes sem na zadnjem spustu padla, zadnji klanec sem začela z ničle. Tam sem izgubila sekunde, ki bi me poslale na zasledovalno tekmo," je povedala Pojetova. "Niti enega dne nisem mogla normalno izpeljati. Ves čas se spotikam ob neke ovire. Enkrat si jih sama postavim, drugič so že tam. Razočarana sem," je sklenila 21-letnica.

V nedeljo prenos zasledovalnih tekem

V nedeljo bosta na Pokljuki še zasledovalni tekmi v ženski (11.45) in moški (14.45) konkurenci. Od Slovencev bosta nastopila le Jakov Fak in Miha Dovžan. Prenos dogajanja s "planote na Gorenjskem" boste lahko spremljali na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

BIATLON SVETOVNI POKAL POKLJUKA 7,5 km (Ž), šprint: * 1. K. MÄKÄRÄINEN FIN 20:08,1 (0) 2. D. WIERER ITA +14,8 (0) 3. J. BRAISAZ FRA 42,1 (0) 4. J. SIMON FRA 44,6 (0) 5. L. VITTOZZI ITA 46,9 (1) 6. P. FIALKOVA SLK 48,9 (1) 7. O. PIDRUŠNA UKR 49,0 (0) 8. E. PAVLOVA RUS 53,6 (0) 9. F. PREUSS NEM 59,9 (1) 10. A. WEIDEL NEM 1:00,7 (0) ... 69. U. POJE SLO 2:33,2 (1) 93. L. EINFALT SLO 4:15,0 (5) 97. P. KLEMENČIČ SLO 4:35,4 (5) * - zgrešeni streli/kazenski krogi

Skupni vrstni red (2/26): 1. D. WIERER ITA 90 točk 2. M. HOJNISZ POL 84 3. J. DŽIMA UKR 81 4. P. FIALKOVA SLK 81 5. L. VITOZZI ITA 78 6. K. MÄKÄRÄINEN FIN 71 7. F. PREUSS NEM 63 8. O. PIDRUŠNA UKR 62 9. I. STARIK RUS 58 10. M. DAVIDOVA ČEŠ 57

T. O., A. V.