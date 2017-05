Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! V San Antoniu se bojijo, da je Tony Parker izgubljen za preostanek sezone. Foto: Reuters Tony Parker je dosegel 18 točk in bil brez izgubljene žoge. Foto: Reuters LeBron James je z 5.777 točkami v končnici na drugem mestu večne lestvice prehitel Kareema Abdula Jabbarja. Pred njim je le še Michael Jordan (5.987). Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Spursi izenačili, a ostali brez Parkerja

Cleveland v končnici še brez poraza

4. maj 2017 ob 08:08

New York - MMC RTV SLO

Visoko zmago košarkarjev San Antonia nad Houstonom (121:96) in izenačenje serije na 1:1 je zasenčila poškodba Tonyja Parkerja, ki so ga morali z bolečim levim kolenom odnesti s parketa.

34-letni organizator igre se je poškodoval na začetku zadnje četrtine, ko se je po prodoru in metu na koš prijel za koleno in v bolečinah padel na parket. Na klop je skušal oditi sam po eni nogi, a mu je to uspelo šele ob pomoči soigralcev, ki so ga odnesli z igrišča.

"Ne kaže dobro," je povedal trener San Antonia Gregg Popovich, več pa bo znano po opravljeni magnetni resonanci. Francoz je do poškodbe igral izvrstno. Ob metu 8/13 je dosegel 18 točk v 26 minutah in bil brez izgubljene žoge.

Če je Parker izgubljen za nadaljevanje končnice, bo večji del bremena na poziciji organizatorja igre padel na Avstralca Pattyja Millsa, ki mu bo hrbet kril novinec Dejounte Murray. Ena od možnih inačic je tudi, da del nalog prevzame argentinski veteran Manu Ginobili.

Ostroge do zmage popeljal Leonard

Glavni motor Spursov je bil tudi tokrat Kawhi Leonard, ki je vknjižil 34 točk, 8 podaj in 7 skokov. San Antonio je vodil praktično celotno tekmo, vendar so se Rakete ob koncu tretje četrtine približale na minus pet. Zadnjo četrtino so Ostroge, ki so imele 54-odstotni met, dobile s 33:13. LeMarcus Aldridge je dodal 15 točk, Danny Green 12, Pau Gasol, ki je začel tekmo namesto Davida Leeja pa je prispeval 6 točk in 13 skokov.

Pri Houstonu je bil z 18 točkami najučinkovitejši Ryan Anderson. James Harden je 13 točkam dodal 10 podaj in 7 skokov. Rakete so na prvi tekmi trojke metale 22/50, tokrat 11/34. Tretja tekma bo v Houstonu v noči na soboto.

LeBron James blesti v končnici

Do nove gladke zmage, že devete zaporedne v končnici, je prišel Cleveland, ki je Toronto nadigral s 125:103 in vodi v polfinalu Vzhoda z 2:0. Spet je bil izjemne LeBron James z 39 točkami, 6 skoki in 4 podajami. James ima v letošnji končnici povprečje 34,2 točki, 9,2 skoka, 7,3 podaj, 2,7 ukradene žoge in 1,8 blokade na tekmo. Iz igre meče 56,6-odstotno, izza črte 48,4-odstotno.

Branilci naslova so že v uvodni četrtini povedli za 12 točk in brez težav prišli do pete zaporedne zmage v končnici nad Raptorsi. V teh uspehih so slavili v povprečju za 24,2 točki.

LIGA NBA

KONČNICA, 2. krog



VZHOD:

CLEVELAND (2) - TORONTO (3) (2:0)

125:103 (34:22, 28:26, 37:25, 26:30)

James 39 (met iz igre: 10/14), Irving 22 in 11 podaj, Frye 18, Shumpert 14; Valančiunas 23, Lowry 20, Ibaka 16, DeRozan 5 (met iz igre: 2/11).



ZAHOD:

SAN ANTONIO (2) - HOUSTON (3) (1:1)

121:96 (33:30, 32:25, 33:28, 33:13)

Leonard 34, Parker 18, Aldridge 15, Simmons 14, Green 12; Anderson 18, Gordon 15, Capela 14, Harden 13 (met iz igre: 3/17) in 10 skokov, Beverley 12.

Četrtek:

WASHINGTON (4) - BOSTON (1) (0:2)

GOLDEN STATE (1) - UTAH (5) (1:0)

