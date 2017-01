Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Kawhi Leonard je iz igre metal 15/30. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Spursi po zaslugi 41 točk Leonarda ugnali prvake

Spet uspešen večer Dragića

22. januar 2017 ob 07:23

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji San Antonia so v vročem derbiju Lige NBA v gosteh po podaljšku premagali aktualnega prvaka Cleveland s 118:115.

Junak je bil Kawhi Leonard, ki je z 41 točkami postavil rekord kariere. Odličen je bil v podaljšku, ko je dosegel šest od 11 točk Spursov. Med drugim je z zabijanjem sedem sekund pred koncem povišal na 118:113. Po točkah Kyria Irvinga in zgrešenih prostih metih LaMarcusa Aldridga so imeli gostitelji celo priložnost, da se izvlečejo v drugi podaljšek, a je Kevin Love s sireno zgrešil trojko.

Redni del tekme bi se lahko končal z zmago katere koli ekipe. San Antonio je namreč še slabih šest minut pred koncem vodil s 103:94. Gostitelji so se vrnili in 34 sekund pred koncem po trojki LeBrona Jamesa izenačili na 107:107. Spursi so izgubili žogo, to so dobili Cavaliersi, a je James s sireno zgrešil trojko, kar je tekmo prevesilo v podaljšek.

S. J.