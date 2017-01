Spursi po zaslugi Leonardovih 41 točk ugnali prvake

Spet uspešen večer Dragića

22. januar 2017 ob 07:23

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji San Antonia so v vročem derbiju Lige NBA v gosteh po podaljšku premagali aktualnega prvaka Cleveland s 118:115.

Junak je bil Kawhi Leonard, ki je z 41 točkami postavil rekord kariere. Odličen je bil v podaljšku, ko je dosegel šest od 11 točk Spursov. Med drugim je z zabijanjem sedem sekund pred koncem povišal na 118:113. Po točkah Kyria Irvinga in zgrešenih prostih metih LaMarcusa Aldridga so imeli gostitelji celo priložnost, da se izvlečejo v drugi podaljšek, a je Kevin Love s sireno zgrešil trojko.

Redni del tekme bi se lahko končal z zmago katere koli ekipe. San Antonio je namreč še slabih šest minut pred koncem vodil s 103:94. Gostitelji so se vrnili in 34 sekund pred koncem po trojki LeBrona Jamesa izenačili na 107:107. Spursi so izgubili žogo, dobili so jo Cavaliersi, a je James s sireno zgrešil trojko, kar je tekmo prevesilo v podaljšek.

Vročica slavila trikrat zapored

Košarkarji Miamija so prvič po lanskem marcu dobili tri zaporedne tekme. Vročica je tokrat na svojem parketu premagala Milwaukee s 109:97. Dion Waiters je s 33 točkami izenačil svoj rekord kariere, Goran Dragić je imel spet uspešen večer (25 točk).

Preostala Slovenca Beno Udrih in Saša Vujačić sta obsedela na klopeh Detroita in New Yorka.

Liga NBA, tekme 21. januarja:

MIAMI - MILWAUKEE 109:97

Waiters 33, Dragić 25 (met: 8/13), skok in 6 podaj v 33 minutah; Antetokounmpo 24 in 10 skokov, Parker 16.

DETROIT - WASHINGTON 113:112

Morris 25 in 11 skokov, Jackson 19, Udrih ni igral; Morris in Wall po 19.

NEW YORK - PHOENIX 105:107

Anthony 31, Rose 26; Booker 26, Bledsoe 23.

CLEVELAND - SAN ANTONIO * 115:118

James in Irving po 29, Thompson 14 in 12 skokov; Leonard 41, Aldridge 16 in 12 skokov, Lee in Murray po 14.

BOSTON - PORTLAND * 123:127

Thomas 41, Horford in Smart po 17; McCollum 35, Lillard 28.

* - po podaljšku

CHARLOTTE - BROOKLYN 112:105

Kidd-Gilchrist in Sessions po 17, Walker in Batum po 16; Lopez 24.

ATLANTA - PHILADELPHIA 110:93

Millsap 22 in 10 skokov, Bazemore 16; Ilyasova 21, Covington 12 in 10 skokov.

MEMPHIS - HOUSTON 95:119

Gasol 32, Conley 15; Dekker 30, Harden 29 in 10 podaj.

DENVER - LA CLIPPERS 123:98

Jokić 19, Gallinari, Barton in Chandler po 18; Speights 18, Rivers 16.

UTAH - INDIANA 109:100

Hill 30, Hayward 27, Gobert 19; Young in George po 19.

CHICAGO - SACRAMENTO 102:99

Wade 30, Butler 23; Cousins 42 in 14 skokov.

Tekme 22. januarja:

ORLANDO - GOLDEN STATE

DALLAS - LA LAKERS

HOUSTON - PHOENIX

MINNESOTA - DENVER

Lestvice, Vzhodna konferneca

Atlantska divizija: T Z P % TORONTO RAPTORS 43 28 15 65,1 BOSTON CELTICS 43 26 17 60,5 NEW YORK KNICKS 45 19 26 42,2 PHILADELPHIA 76ERS 42 15 27 35,7 BROOKLYN NETS 43 9 34 20,9 Centralna divizija: CLEVELAND CAVALIERS 42 30 12 71,4 INDIANA PACERS 43 22 21 51,2 CHICAGO BULLS 45 22 23 48,9 DETROIT PISTONS 45 21 24 46,7 MILWAUKEE BUCKS 43 20 23 46,5 Jugovzhodna divizija: ATLANTA HAWKS 44 26 18 59,1 WASHINGTON WIZARDS 43 23 20 53,5 CHARLOTTE HORNETS 44 23 21 52,3 ORLANDO MAGIC 45 18 27 40,0 MIAMI HEAT 44 14 30 31,8



Zahodna konferenca

Severozahodna divizija: T Z P % UTAH JAZZ 45 29 16 64,4 OKLAHOMA CITY THUNDER 44 25 19 56,8 DENVER NUGGETS 42 18 24 42,9 PORTLAND TRAILBLAZERS 46 19 27 41,3 MINNESOTA TIMBERWOLV. 43 15 28 34,9 Pacifiška divizija: GOLDEN STATE WARRIORS 43 37 6 86,0 LOS ANGELES CLIPPERS 45 29 16 64,4 SACRAMENTO KINGS 43 16 27 37,2 LOS ANGELES LAKERS 47 16 31 34,0 PHOENIX SUNS 43 14 29 32,6 Jugozahodna divizija: SAN ANTONIO SPURS 43 34 9 79,1 HOUSTON ROCKETS 47 34 13 72,3 MEMPHIS GRIZZLIES 46 26 20 56,5 NEW ORLEANS PELICANS 44 17 27 38,6 DALLAS MAVERICKS 43 14 29 32,6

S. J.