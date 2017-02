Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Kawhi Leonard je bil najzaslužnejši za zmago San Antonia. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Spursi ustavili Westbrooka in zmagali

Prvi strelec Leonard s 36 točkami

1. februar 2017 ob 08:21

San Antonio - MMC RTV SLO

Košarkarji San Antonia niso v zadnji četrtini dovolili Russllu Westbrooku ene same točke in se veselili zmage nad Oklahomo s 108:94.

"Ko igraš proti Russllu, si dodatno motiviran. Je neverjeten, to kar dela, je že smešno. Seveda igranje proti njemu pomeni izziv," je povedal Kawhi Leonard, ki je bil s 36 točkami (met 8/15) prvi strelec obračuna. Westbrook je tekmo končal pri 27 točkah (met 7/17), 14 podajah in šestih skokih. 14 točk je dosegel v tretji četrtini, ko je Oklahoma nadomestila 18 točk zaostanka, nato pa se je ustavilo. V zadnji je iz igre metal 0/4. Spursi so zadnji del dobili z 29:19.

Levji delež pri pokrivanju Westbrooka je imel nekdanji igralec Uniona Olimpije Danny Green. "Vsi v slačilnici imajo radi take izzive. Najboljše ekipe, najboljši igralci, zato smo tukaj. Odrasli smo ob gledanju teh tekem in zdaj jih hočemo igrati," je povedal Green.

To je bil prvi obračun San Antonia in Oklahome po lanski končnici, ko so Thunderji presenetili Spurse in jih izločili. San Antonio je prejšnjo sezono končal z rekordnimi 67 zmagami.

Le Marcus Aldridge je dodal 25 točk za Spurse, ki so se pobrali po porazu proti Dallasu in imajo na domačem parketu izkupiček 17:6.

WASHINGTON - NEW YORK 117:101

Beal 28, Morris 24 in 10 skokov, Wall (15 podaj) in Gortat (10 skokov) po 15; Anthony 26, Jennings 21, Vujačić 3 (met: 0/2), 3 podaje in 2 ukradeni žogi v 5 minutah.

TORONTO - NEW ORLEANS * 108:106

Lowry 33, 10 podaj, Valančiunas 20, 12 skokov; Holiday 30, Davis 18,17 skokov.

HOUSTON - SACRAMENTO 105:83

Anderson 25, Gordon 17; Cousins 16.

SAN ANTONIO - OKLAHOMA CITY 108:94

Leonard 36, Aldride 25; Westbrook 27, 14 podaj, 6 skokov, Adams 16, 12 skokov.

PORTLAND - CHARLOTTE 115:98

Lillard 27, Crabbe 21; Walker 22.



LA LAKERS - DENVER 120:116

Young 23, Russell 22 in 10 podaj, Williams 21; Chandler 26, Gallinari 17.

* - po podaljšku

