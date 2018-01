Srbi tik pred koncem preprečili slavje Slovencev v Stožicah

Vse tekme prvenstva v Stožicah

30. januar 2018 ob 13:13,

zadnji poseg: 30. januar 2018 ob 22:55

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Stožicah se je s srečanjem Slovenije in Srbije začelo 11. evropsko prvenstvo v dvoranskem nogometu. Tekma, ki jo je v dvorani spremljalo 10.212 gledalcev, ni dala zmagovalca (2:2).

Slovenija je na uvodni tekmi svojega šestega prvenstva igrala neodločeno. Večino časa so Slovenci vodili, Srbi pa so izenačili v zadnjih trenutkih srečanja.

V dvorani Stožice, ki bo gostila vseh 20 tekem prvenstva, je bila petnajst minut pred srečanjem krajša slovesnost ob odprtju, na kateri je skupina Tosca Beat zaigrala posebej za to prvenstvo pripravljeno pesem Let's get going (Masters of Skills).

Pred prvo tekmo evropskega prvenstva, ki je v letošnjem letu eden največjih športnih dogodkov pri nas, so organizatorji priredili otvoritveno slovesnost. Udeležili so se je številni ugledni gosti, med njimi tudi predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin ter nekdanja mojstra nogometa, Portugalec Luis Figo in Srb Dejan Stanković.

Odličen začetek Slovenije

Andrej Dobovičnik je v prvo postavo uvrstil vratarja Damirja Puškarja, Roka Mordeja, Kristjana Čujca, Igorja Osredkarja in Gašperja Vrhovca. Ta postava je začela odločno in kmalu dvakrat sprožila proti srbskim vratom.

V četrti minuti je Slovenija že povedla (1:0), Alen Fetić je z nizkim strelom z desne strani matiral srbskega vratarja. Tega je v 15. minuti v imenitno uigrani akciji z volejem s skoraj desetih metrov premagal Gašper Vrhovec (2:0). Slabe tri minute pred koncem polčasa so Srbi znižali zaostanek, ko je Denis Totošković žogo slabo izbil oziroma ustavil, prišla je do Denisa Ramića, ki je zadel v zgornji levi kot slovenskih vrat. Po še nekaj nevarnih srbskih poskusih je na drugi strani lepo prišel do strela Čujec, a je žogo poslal čez vrata.

Pritisk Srbov obrodil sadove

V uvodu drugega polčasa sta bili ekipi precej enakovredni, pravih priložnosti pa kljub kar nekaj - večinoma nenatančnim - strelom na obeh straneh ni bilo. V nadaljevanju Slovenija ni več zatresla mreže, pobudo so prevezli Srbi. Po zelo živčnih zadnjih minutah, v katerih so Srbi pritiskali, so 28,8 sekunde pred koncem izenačili (2:2), zadel je Dragan Tomić.

Srbi so v zadnjih trenutkih tekme tako pokvarili slavje slovenskih navijačev. Po uradnih podatkih se je na tekmi zbralo 10.212 gledalcev. Slovenija je imela bučno podporo, s tribun so prihajali vzkliki "Mi, Slovenci" in "Slo-ve-ni-ja".

Izjavi po tekmi

Andrej Dobovičnik, selektor Slovenije: "Glede nato, da je bilo kar nekaj neznank pred tem turnirjem, bi bil pred začetkom delno zadovoljen z 2:2. Zdaj pa nisem. Toda niti imamo še vedno v naših rokah. Upam, da se bomo spočili in drugo tekmo odigrali še na višji ravni. Računali smo, da bomo igrali podobno tekmo, kot smo jo. Bila je kar šahovska, ampak smo jo odigrali korektno. Srbija je predvsem v obrambi zelo močna, bali smo se njenih protinapadov. V obrambi je bila igra na visoki ravni v obeh ekipah, malo pa je manjkalo kreativnosti. Toda imeli smo priložnost za zmago, ta se nam je izmuznila. Naslednja se bo mogoče ponudila na tekmi z Italijo." Goran Ivančić, selektor Srbije: "Težka tekma, s psihološkega vidika, za obe ekipi. Tako kot Slovenci smo bili tudi mi pod velikim pritiskom, kar se je videlo na začetku tekme. Ohromilo nas je tudi pomanjkanje števila igralcev. Na koncu pa smo vendarle dosegli izenačujoči gol. Čestital bi Sloveniji za neodločen izid. Oni niso imeli sreče, mi smo jo, ampak mislim, da je glede na videno neodločen izid pravi pokazatelj dogajanja na tekmi. Edino, kar me je presenetilo pri Sloveniji, je to, da so igrali z majhno rotacijo igralcev. Na tekmi z Italijo pričakujem precej višji ritem, Italija je absolutni favorit, toda naredili smo prvi korak in gremo dalje."

Slovenci bodo drugo tekmo v skupini A igrali v soboto ob 20.45 proti Italiji.

Poljaki presenetili Ruse

Uvodni dan prvenstva je bila na sporedu še tekma skupine B med Rusijo in Poljsko. Tudi ti dve reprezentanci sta se razšli z neodločenim izidom (1:1).

Poljaki, ki so šele drugič na EP-ju, so se favoriziranim Rusom dobro upirali. Prvaki stare celine iz leta 1999 in aktualni evropski podprvaki so tekmo na svojo stran nagnili v 35. minuti, ko je po lepi akciji celotne četverke z leve strani zadel Čiškala. Toda borbeni tekmeci so do velike točke prišli 9,3 sekunde pred koncem, ko je s silovitim strelom z desne strani za veliko točko zadel Kubik.

Španci favoriti za naslov

Na prvenstvu bo nastopilo 12 ekip v štirih skupinah. Prvi favorit prvenstva bo znova Španija, sedemkratna evropska prvakinja, ki bo igrala v skupini D z Azerbajdžanom in Francijo. V skupini B bodo Rusija, Kazahstan in Poljska, v skupini C pa Portugalska, Ukrajina in Romunija.

Prvenstvo se bo končalo 10. februarja, ko bosta na sporedu tekma za 3. mesto in finale.

11. EVROPSKO PRVENSTVO V FUTSALU, Ljubljana

Skupina A

SLOVENIJA - SRBIJA 2:2 (2:1)

Fetić 4., Vrhovec 15.; Ramić 18., Kocić 40.

Slovenija: Puškar, Mordej , Čujec, Osredkar, Vrhovec , Sever, Bizjak, Širok, Totošković , Turk, Fetić , Štendler, Čeh, Fideršek.

Srbija: Momčilović , Rakić, Kocić , Simić, Rajčević, Vulić, Matijević, Milosavac, Ramić , Tomić , Stanković, Radovanović.

Četrtek ob 20.45:

SRBIJA - ITALIJA

V četrtfinale se uvrstita dve najboljši ekipi.

Skupina B

RUSIJA - POLJSKA 1:1 (0:0)

Čiškala 35.; Kubik 40.

Četrtek ob 18.00:

POLJSKA - KAZAHSTAN



Sobota ob 18.00:

KAZAHSTAN - RUSIJA



V četrtfinale se uvrstita dve najboljši ekipi.

Skupina C, sreda ob 18.00:

PORTUGALSKA - ROMUNIJA



Petek ob 20.45:

ROMUNIJA - UKRAJINA



Nedelja ob 18.00:

UKRAJINA - PORTUGALSKA

V četrtfinale se uvrstita dve najboljši ekipi.

Skupina D, sreda ob 20.45:

ŠPANIJA - FRANCIJA



Petek ob 18.00:

FRANCIJA - AZERBAJDŽAN



Nedelja ob 20.45:

AZERBAJDŽAN - ŠPANIJA

V četrtfinale se uvrstita dve najboljši ekipi.

M. L., D. S.