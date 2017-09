Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Dušan Lajović je presenetljivo dobil uvodni obračun v Lillu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Srbi z močno oslabljeno zasedbo do točke uvodni dan v Lillu

Belgijci se merijo z Avstralci

15. september 2017 ob 19:26

Lille - MMC RTV SLO

Po prvem dnevu polfinala Davisovega pokala med Francijo in Srbijo v Lillu je izid 1:1, čeprav je bil kapetan srbske ekipe Nenad Zimonjić prisiljen vpoklicati nižje uvrščene igralce.

Novak Đoković, Viktor Troicki in Janko Tipsarević so zaradi poškodb odpovedali sodelovanje s srbsko teniško reprezentanco. Za lopar bo poprijel tudi Zimonjić v dvojicah s Filipom Krajčinovićem.

Srbi so povedli z 1:0 s presenetljivo zmago Dušana Lajovića, ki je v prvem dvoboju po treh urah ugnal favoriziranega Lucasa Pouilleja s 6:1, 3:6, 7:6 in 7:6. Na 1:1 je izenačil Jo-Wilfried Tsonga, ki je premagal Laszla Đereja s 7:6, 6:3 in 6:3.

Nekdanji prvi teniški igralec sveta Đoković, ki je v času tekmovalnega premora postal drugič očka, je že julija sporočil, da bo zaradi poškodbe komolca končal sezono. Tipsarević je zaradi poškodbe stegenske mišice na desni nogi odpovedal igranje za reprezentanco. Nastop je odpovedal tudi Troicki, 47. igralec sveta.

Bruselj (dvorana, pesek):

BELGIJA - AVSTRALIJA 1:0

Goffin - Millman 6:7, 6:4, 6:3, 7:5

Darcis - Kyrgios petek

Bemelmans/De Greef -

Peers/Thompson sobota

Goffin - Kyrgios nedelja

Darcis - Millman nedelja

Lille (pesek):

FRANCIJA - SRBIJA 1:1

Pouille - Lajović 1:6, 6:3, 6:7, 6:7

Tsonga - Đere 7:6, 6:3, 6:3

Herbert/Mahut -

Krajinović/Zimonjić sobota

Tsonga - Lajović nedelja

Pouille - Đere nedelja

