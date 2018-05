Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.1 od 12 glasov Ocenite to novico! V novosadski dvorani Spens je že vse pripravljeno za evropsko prvenstvo v karateju, ki se bo začelo jutri, na športni dogodek pa je še pred začetkom senco vrgel zaplet s karateisti Kosova. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Srbija na meji preprečila vstop karateistom Kosova

Premier Haradinaj: Dogodek je nesprejemljiv in grozljiv

9. maj 2018 ob 15:43

Novi Sad - MMC RTV SLO

Srbija je reprezentanci Kosova prepovedala nastop na evropskem prvenstvu v karateju, ki bo te dni potekalo v Novem Sadu.

Glavni razlog je politični spor, ki izhaja vse od razglasitve neodvisnosti Kosova. Urad kosovske vlade je potrdil, da so delegacijo ustavili na meji. Ta je nosila državne simbole, ki jih Beograd ne priznava, na prvenstvu pa bo smela nastopiti le, če bo sporne simbole odstranila ali zakrila.

Na dogajanje se je odzval kosovski premier Ramush Haradinaj in poudaril, da je dogodek "nesprejemljiv in grozljiv". Hkrati je pojasnil, da vse skupaj ne prispeva k normalizaciji odnosov med državama.

"Naši karateisti so prišli v Novi Sad na povabilo Evropske karatejske zveze (EKU), in ne kot turisti," pa so v sporočilu za javnost zapisali pri Olimpijskem komiteju Kosova.

Deseta obletnica neodvisnosti Kosova

Kosovo sicer letos praznuje deset let neodvisnosti. Prvi so Kosovo uradno priznali Afganistan, Albanija, Francija, Kostarika, Turčija, Velika Britanija in ZDA. Slovenija je Kosovo priznala 6. marca. Srbija je tedaj kot povračilen ukrep začasno izgnala veleposlanike več držav, ki so Kosovo priznale. Do danes pet držav članic EU-ja Kosova še ni priznalo: Ciper, Grčija, Romunija, Slovaška in Španija.

M. L.