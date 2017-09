Srbija podobna Španiji, le bolj čvrsta v obrambi

Vse se vrti okoli Bogdanovića

Prišel je dan, o katerem je skoraj vsak slovenski košarkarski navdušenec ne dolgo nazaj le sanjal. Pred Slovenijo je veliki finale EuroBasketa, na nasprotni strani pa bo v Carigradu stala Srbija.

"Srbija je čvrsta ekipa in igra zelo disciplinirano. Ve, kaj hoče in igra z namenom, da to doseže. V obrambi je fizično zelo močna, agresivna, vendar mislim, da se ji bomo lahko dobro zoperstavili z našo hitro igro in protinapadi. Srbija je podobna reprezentanca kot Španija, le da je bolj čvrsta v obrambi. Glede na naše predstave na tem prvenstvu, glede na trenutek, v katerem smo, energijo, ki jo kažejo igralci in ki je v finalih še bolj pomembna, imamo velike možnosti za zmago. Nočemo biti videti bahavo, vendar res so velike," je pred najpomembnejšo tekmo v zgodovini slovenske košarke povedal pomočnik selektorja Igorja Kokoškova Rado Trifunović.



17-krat sta se reprezentanci do zdaj pomerili, od leta 2006, ko Srbija nastopa pod lastno zastavo, 13-krat. Slovenija je v teh dvobojih slabša z 11:6, samo s Srbijo s 4:1. Na evropskih prvenstvih sta se srečali petkrat, s 3:2 pa je boljša Slovenija, a najpomembnejši medsebojni dvoboj do zdaj so dobili orli. Še kot ZR Jugoslavija so najprej slavili leta 1999, Slovenija pa je bila boljša v boju za sedmo mesto leta 2011 v Litvi in v razvrstitvi od petega do osmega mesta na domačem prvenstvu pred štirimi leti. Leta 2009 je Slovenija Srbe na kolena spravila v skupinskem delu, ti pa so se z obrestmi na krilih Miloša Teodosića oddolžili v polfinalu.

Manjkajo številni ključni igralci

Teodosića, motorja igre zadnjih let, letos v izbrani vrsti zaradi poškodbe ni. Srbija je na prvenstvo prišla verjetno najbolj oslabljena od vseh, saj manjka osem potencialnih reprezentantov. Že pred pripravami so ostali brez NBA-jevcev Nikole Jokića in Nemanje Bjelice, ki bi bila tako kot Teodosić nosilca igre. Nastop sta morala odpovedati tudi izkušena Stefan Marković in Miroslav Raduljica. Ni niti vsestranskega Marka Simonovića, tik pred prvenstvom pa je Aleksandar Đorđević ostal brez krila Nikole Kalinića in še enega organizatorja igre Nemanje Nedovića.

Kljub vsem odpovedim pa je Srbija suvereno igrala že v pripravljalnem obdobju, ko je izgubila le eno tekmo, še to za dve točki, ko je bila boljša Gruzija. Zanesljiva je bila tudi na EuroBasketu. Že skupinski del je odigrala v Carigradu, kjer je v azijskem delu turškega velemesta, v domovanju evropskega prvaka Fenerbahčeja, začela z zmago nad Latvijo (92:82), potem je bila Rusija boljša s 75:72, sledili pa so uspehi nad Turčijo (80:74), Veliko Britanijo (82:68) in Belgijo (74:54). Po selitvi v Sinan Erdem je Srbija najprej odpravila z Madžarsko (86:78), Italijo (83:67), v polfinalu pa se je oddolžila še Rusiji (87:79) za tretji finale v zadnjih treh letih.

Ključni mož je odlični branilec Bogdan Bogdanović, ki je z dobrimi 20 točkami na tekmo najboljši strelec. 25-letni košarkar je letos s Fenerjem postal evropski prvak, zdaj pa je sprejel izziv Lige NBA. Blestel je tudi v polfinalu, ko je v ključnih trenutkih z meti z razdalje strl ruski odpor. Dvomestno število točk dosega 221 centimetrov visoki orjak Boban Marjanović, ki se na centru dopolnjuje z Ognjenom Kuzmićem, prvim skakalcem reprezentance. Igro vodi Stefan Jović, ki v povprečju vpisuje šest podaj na tekmo, a organizator igre si je v polfinalu zvil gleženj, vendarle pa bo v boju za zlato nastopil. Izvrsten turnir igra Vladimir Lučić, na poziciji krilnega centra pa je nosilec Milan Mačvan.

"Bogdanović je številka ena Srbije. Vleče vse niti igre in okoli njega se vrti vsa realizacija v napadu. Marjanović predvsem na zadnjih tekmah dobro izkorišča svojo višino. Nase povleče velik del obrambe in pušča odprte igralce na zunanjih položajih. Omeniti moram pa še enega igralca, ki je zame tihi vlečni konj. To je Lučić. Tih je, opravlja svoj posel, vedno je na pravem mestu, dela stvari, ki jih večina igralcev ne počne več. Gre pod koš, skače v napadu in vedno je aktiven. Običajno ga sploh ne opaziš, ko na koncu pogledaš statistiko, pa te vedno prepriča," je o glavnih nevarnostih spregovoril Trifunović.

Đorđević je že leta 2014 ob debiju na srbski klopi reprezentanco popeljal do srebrne kolajne na svetovnem prvenstvu, lani so bili orli srebrni tudi na olimpijskih igrah v Riu. Obakrat so bile v finalu premočne ZDA. Na zadnjem EuroBasketu je Srbija zasedla četrto mesto. Zadnjo kolajno je sicer osvojila pred osmimi leti na Poljskem, ko je v finalu morala premoč priznati Španiji. Srbski košarkarji in predvsem trenerji so igrali ključne vloge pri vseh uspehih košarkarske reprezentance nekdanje skupne države, ki se je z evropskih prvenstev vrnila s 13 medaljami, od tega s petimi zlatimi. Tudi po razpadu SFRJ je ZR Jugoslavija nizala velike uspehe. Po umaknitvi sankcij OZN-a se je na velika tekmovanja vrnila leta 1995, ko je prav na krilih Đorđevića osvojila zlato na EuroBasketu v Grčiji. Dve leti kasneje je naslov ubranila, bila leta 1999 bronasta, in leta 2001 prav tako v Carigradu zlata. Vmes je še v letih 1998 in 2002 osvojila zlato na svetovnem prvenstvu.

