Srbski strateg Beader na klopi Heliosa

Domžalčani letošnjo sezono končali na šestem mestu

8. maj 2017 ob 19:08

Košarkarje Heliosa, ki so v letošnji sezoni Lige Nova KBM osvojili šesto mesto, bo v naslednji sezoni vodil srbski strokovnjak Jovan Beader.

Na klopi bo zamenjal Dejana Čikića, ki je s člansko ekipo dosegel tudi glavni cilj - uvrstitev v ligo za prvaka z večjo minutažo mladih. Aljaž Bratec, Nejc Klavžar, Urban Oman in Matic Vesel so dobili zajetnejšo minutažo in se preizkusili na evropski ravni, kar omogoča dobro možnost nadaljnjega razvoja.

Sunsi so se znova uvrstili v finale Pokala Sixt Alpe Adria in se prebili v četrtfinale Pokala Spar, kot prvo slovensko moštvo pa so nastopili v novoustanovljeni Ligi prvakov.

46-letni Beader je nekdanji trener Beopetrola, Partizana, Rjazana, Torlaka ter pomočnik trenerja pri Nižnjem Novgorodu, Banvitu iz Bandirme ter v zadnji sezoni strateg Al Kuwaita, s katerim je v tej sezoni državnega prvenstva osvojil 2. mesto.

Beograjčan, ki zagovarja trdno obrambo, hitre protinapade ter konstantno izboljševanje ekipnega duha, obenem pa je znan kot vrhunski strokovnjak za individualno delo za razvoj igralca, bo z delom začel 15. maja, skupaj z vodstvom kluba pa ga hitro čaka sestava ekipe za prihodnjo sezono.

