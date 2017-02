Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 9 glasov Ocenite to novico! Katarina Srebotnik in Abigail Spears z lovorikama za zmago v katarski prestolnici. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Srebotnikova in Spearsova zmagali v Dohi

Med posameznicami v finalu Wozniackijeva in Pliškova

18. februar 2017 ob 16:04

Doha - MMC RTV SLO/STA

Slovenska teniška igralka Katarina Srebotnik je skupaj z Američanko Abigail Spears osvojila turnir v Dohi, potem ko sta v finalu s 6:3 in 7:6 ugnali ukrajinsko-kazahstansko kombinacijo Olga Savčuk/Jaroslava Švedova.

Slovensko-ameriška naveza je po gladki zmagi v prvem nizu v drugem zaostajala že z 0:5. A nato sta Slovenka in Američanka zaigrali sijajno in nadoknadili visok primanjkljaj. Odločitev je padla v podaljšani igri, kjer sta Srebotnikova in Spearsova slavili z 9:7. Dvoboj je trajal uro in pol.

Za zmago sta dobili dobrih 41.000 dolarjev. Srebotnikova se je veselila 37. zmage v dvojicah, štiri zmage ima tudi v posamični konkurenci na turnirjih WTA.

V popoldanskih urah bo na sporedu še finalni dvoboj v posamični konkurenci med Danko Caroline Wozniacki in Čehinjo Karolino Pliškovo.

MEDNARODNI TURNIR WTA



DOHA



(776.000 am. dolarjev, trda podlaga)

Finale:

PLIŠKOVA (ČEŠ/2) - WOZNIACKI (DAN)



Polfinale:

WOZNIACKI (DAN) - PUIG (PRT)

6:1, 6:2

PLIŠKOVA (ČEŠ/2) - CIBULKOVA (SLK/3)

6:4, 4:6, 6:3

Dvojice (Ž), finale:

SREBOTNIK/ SPEARS (SLO/ ZDA) - SAVČUK/ŠVEDOVA (UKR/KAZ)

6:3, 7:6 (7)

A. V.