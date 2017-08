Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Katarina Srebotnik je v navezi s Kveto Peschke že zaključila nastope na letošnjem turnirju v Cincinnatiju. Foto: EPA Andreja Klepač je s Španko Mario Jose Sanchez Martinez premagala nizozemsko-belgijsko dvojico Elise Mertens/Demi Schuurs. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Srebotnikova končala nastope v Cinncinatiju, Klepačeva naprej

1. krog teniškega turnirja v Cinncinatiju

15. avgust 2017 ob 08:03

Cincinnati - MMC RTV SLO, STA

Slovenska teniška igralka Katarina Srebotnik je nastope na turnirju WTA v ameriškem Cincinnatiju z nagradnim skladom 2,8 milijona dolarjev v konkurenci dvojic končala v prvem krogu.

V paru z Američanko Abigail Spears je morala priznati premoč Romunkama Irina-Camelii Begu in Raluci Olaru, ki sta v tesnem in napetem dvoboju zmagali v treh nizih s 3:6, 7:5 in 10:6.

Uspešnejša od slovensko-ameriškega para, ki je imel na turnirju status osmih nosilk, je bila Andreja Klepač; v navezi s Španko Mario Jose Sanchez Martinez je premagala nizozemsko-belgijsko dvojico Elise Mertens/Demi Schuurs s 6:2, 6:2.

V nadaljevanju bosta njuni tekmici boljši iz obračuna med petima nosilkama Madžarko Timeo Babos in Čehinjo Andreo Hlavačkovo ter nemško-češkim parom Anna-Lena Grönfeld/Kveta Peschke.

Cincinnati (M), 1. krog

(4.973.120 am. dolarjev, trda podlaga)

NADAL (ŠPA/1) prost



GASQUET (FRA) - SMITH (AVS)

6:4, 6:4

RAMOS VINOLAS (ŠPA) - JUŽNI (RUS)



MÜLLER (LUKS/16) - HARRISON (ZDA)

6:4, 5:7, 7:6

GOFFIN (BEL/9) - KYRGIOS (AVS)



ANDERSON (JAR) - DOLGOPOLOV (UKR)



KARLOVIĆ (HRV) - VESELY (ČEŠ)

6:3, 3:6, 7:5

TSONGA (FRA/8) prost



THIEM (AVT/3) prost



FOGNINI (ITA) - MEDVEDOV (RUS)

7:6, 6:4

HAASE (NIZ) - MANNARINO (FRA)



QUERREY (ZDA/15) - KOZLOV (ZDA)

6:3, 6:0

CARRENO BUSTA (ŠPA/11) - LORENZI (ITA)



M. ZVEREV (NEM) - VERDASCO (ŠPA)



JOHNSON (ZDA) - FERRER (ŠPA)



TIPSAREVIĆ (SRB) prost



RAONIĆ (KAN/6) prost



BASILAŠVILI (GRU) - ČORIĆ (HRV)



EUBANKS (ZDA) - MONFILS (FRA)



BAUTISTA AGUT (ŠPA/12) - DONALDSON/ZDA



ISNER (ZDA/14) - TROICKI (SRB)

7:6, 6:4

PAUL (ZDA) - YOUNG (ZDA)

6:4, 7:6

TIAFOE (ZDA) - MARTERER (NEM)

6:3, 7:6

A. ZVEREV (NEM/4) prost



DIMITROV (BLG/7) prost



LOPEZ (ŠPA) - ČUNG (J. KOR)

7:6, 6:1

KRUEGER (ZDA) - PAIRE (FRA)

6:2, 6:1

BERDYCH (ČEŠ/10) - DEL POTRO (ARG)



SOCK (ZDA/13) - SUGITA (JAP)



SOUSA (POR) - EDMUND (VB)

6:3, 2:6, 6:3

SCHWARTZMAN (ARG) - HAČANOV (RUS)



FABBIANO (ITA) prost

Cincinnati (Ž), 1. krog

(2.836.904 am. dolarjev, trda podlaga)

K. PLIŠKOVA (ČEŠ/1) prosta



VEKIĆ (HRV) - VIHLJANCEVA (RUS)



GIORGI (ITA) - SINIAKOVA (ČEŠ)

6:2, 6:2

GAVRILOVA (AVS) - MLADENOVIC (FRA/13)

6:0, 7:6

V. WILLIAMS (ZDA/9) - RISKE (ZDA)



BARTY (AVS) - LEPCHENKO (ZDA)



VESNINA (RUS) - GARCIA (FRA)



WOZNIACKI (DAN/6) - prosta



MUGURUZA (ŠPA/4) prosta



HADDAD MAIA (BRA) - DAVIS (ZDA)

6:3, 6:2

SASNOVIČ (BLR) - KASATKINA (RUS)



KEYS (ZDA/16) - VANDEWEGHE (ZDA)



OSTAPENKO (LAT/12) - KRUNIĆ (SRB)



LUČIĆ BARONI (HRV) - SUAREZ NAVARRO/ŠPA



CEPEDE ROYG (PAR) - PUTINCEVA (KAZ)



KUZNECOVA (RUS/8) prosta



SVITOLINA (UKR/5) prosta



CURENKO (UKR) - PAVLJUČENKOVA (RUS)

5:7, 7:6, 6:0

ABANDA (KAN) - LINETTE (POL)



A. RADWANSKA (POL/10) - GÖRGES (NEM)



KVITOVA (ČEŠ/14) - KONTAVEIT (EST)

1:6, 7:6, 6:3

STEPHENS (ZDA) - ŠAFAROVA (ČEŠ)



MAKAROVA (RUS) - STRYCOVA (ČEŠ)



KERBER (NEM/3) prosta



KONTA (VB/7) prosta



BERTENS (NIZ) - DODIN (FRA)

6:3, 6:0

CORNET (FRA) - BELLIS (ZDA)



CIBULKOVA (SLK/11) - KONJUH (HRV)



SEVASTOVA (LAT/15) - PENG (KIT)



VINCI (ITA) - BABOS (MAD)

7:5, 7:5

TOWNSEND (ZDA) - PUIG (PRT)

3:6, 6:3, 6:2

HALEP (ROM/2) prosta

