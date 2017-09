Srebro in dva brona za slovenske "divjevodaše" v Franciji

Kanuistom kazalo na odličje, na koncu peti

26. september 2017 ob 11:47

Pau - MMC RTV SLO, STA

Slovenski spustaši kajakaši v postavi Nejc Žnidarčič, Simon Oven in Anže Urankar so na svetovnem prvenstvu v Pauju osvojili srebrne kolajne v moštveni vožnji.

Slovenski mojstri brzic so zaostali le za Francozi (49,11), ki so bili 88 stotink sekunde hitrejši, tretje mesto so zasedli predstavniki Nemčije (+1,60).

28. kolajna za 43-letnega Hočevarja

V konkurenci kanuistov spustašev so Simeon Hočevar, Blaž Cof in Luka Žganjar zasedli tretje mesto (+5,44). Na enaki progi, kot so pred tem tekmovali slalomisti, so v spustu brez vratc najhitrejši čas postavili Francozi (53,50), drugo mesto je pripadlo Čehom (+0,07). Najbolj izkušen v slovenski ekipi spustašev je Hočevar, ki je na združenih prvenstvih nastopil že pred 24 leti, tudi tokrat ga je razveselilo dejstvo, da se je Mednarodna kajakaška zveza odločila prvenstvi združiti in v istem tednu gostiti tako slalomiste kot tudi spustaše.

"V sprintu, pa čeprav ni vratc, je bilo kar zahtevno peljati dol na polno, saj se voda zelo spreminja in je kar manjša umetnost, da odpelješ lepo vožnjo. Nam ni uspelo povsem idealno, ampak dovolj za medaljo, sam sem imel nekaj težav zgoraj, Luka spodaj, a na koncu se je vse v redu izteklo za kolajno," je dejal 43-letni Hočevar, ki ima v svoji zbirki že 28 kolajn, in dodal: "Mislim, da jih je 28, ampak ne me držati za besedo."

Prav tako bron je osvojila tudi kajakaška ekipa slalomistov v postavi Peter Kauzer, Martin Srabotnik in Žan Jakše. Zmagala je češka ekipa pred francosko, vsa tri moštva pa so kolajne osvojila ob dotiku in dveh kazenskih sekundah.

"Sem kar zadovoljen, glede na to, da so bila vratca zelo nizka. Ne vem, ali je katera ekipa odpeljala brez kazenskih sekund. Zase lahko rečem, da sem edino napako naredil v zadnjih protitočnih vratih, a ni vplivala na rezultat. Tam smo se dobro ujeli, Žan je priključil in lepo smo odpeljali do cilja. Na koncu smo vedeli, da bo blizu za kolajno, malo smo se sicer sekirali zaradi dvojke, a tudi drugi so grešili, in bilo je dovolj. To je zame šele druga moštvena kolajna, čeprav sem nastopil že na enajstih svetovnih prvenstvih, tako da je luštno spet po dolgem času stati na stopničkah na moštveni vožnji," je povedal Kauzer.

Kanuisti na koncu peti

V akciji so bili tudi slovenski kanuisti. Benjamin Savšek, Luka Božič in Anže Berčič so v moštveni vožnji osvojili peto mesto. Čeprav so bili najprej četrti, nato po protestu slovenske ekipe napredovali na drugo mesto, pa so po protestu še nemške ekipe nazadovali na peto. Slovenci so imeli v cilju najprej en dotik, dodatni dve kazenski sekundi sta jih uvrstili na četrto mesto. Po protestu vodje slovenske ekipe Jerneja Abramiča so Slovencem sodniki dvojko izbrisali, čas pa je bil dovolj dober za drugo mesto. A se je scenarij nekaj minut zatem znova spremenil, protest je vložila še nemška ekipa, sodniki so dodatni dve sekundi prisodili Francozom in Slovencem, s čimer so Božič, Savšek in Berčič padli na končno in s tem uradno peto mesto. Zmagali so Slovaki pred Britanci in Francozi.

Kajakašice Urša Kragelj, Eva Terčelj in Ajda Novak so s 16 kazenskimi sekundami pristale zunaj prve deseterice.

Zaradi združenega programa obeh disciplin bo program natrpan vse do konca tekmovanja, v sredo tako sledijo slalomske kvalifikacije kanuističnih dvojcev, kanuistk in kajakašev ter kvalifikacije spustašev za kajakašice, kajakaše, kanuiste in kanuistke.

V četrtek bodo na vrsti kvalifikacije za kajakaše in kanuiste ter za spustaše - kanuistične dvojce za moške in ženske. Najbolj zanimiva bosta petek in sobota, ko sledijo polfinali in finali, prvenstvo pa se bo zaključilo v nedeljo s kajakaškim štirikrosom.

M. L., A. V.