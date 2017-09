Srebro za Rogliča - v družbi zmagovalcev Gira in Toura

Tratnik odlično odpeljal zadnji vzpon

20. september 2017 ob 13:05,

zadnji poseg: 20. september 2017 ob 18:02

Bergen - MMC RTV SLO

Primož Roglič je dobil srebrno medaljo na svetovnem prvenstvu v kronometru v Bergnu. Ugnal ga je le Tom Dumoulin. Sijajen slovenski dan na Norveškem je zaokrožil Jan Tratnik z desetim mestom.

26-letni Nizozemec, ki je maja zmagal na Dirki po Italiji, je upravičil vlogo favorita in za 58 sekund prehitel Rogliča. Tretje mesto je zasedel zmagovalec Toura in Vuelte Chris Froome, ki je zaostal minuto in 21 sekund.

Prvič v zgodovini svetovnih prvenstev se je kronometer končal z zaključnim vzponom. Proga je bila dolga 31 kilometrov, zadnji vzpon na Floyen pa je bil dolg 3,4 kilometra. Najhitreje izmed vseh ga je odpeljal Roglič, ki je s tem nadgradil sanjsko sezono. Pred dvema mesecema je postal tudi prvi Slovenec, ki je dobil etapo na Touru.

Selektor Hauptman prvi Slovenec z medaljo

Roglič je postal prvi Slovenec z odličjem na SP-ju v kronometru in drugi Slovenec z medaljo na svetovnih prvenstvih. Prvi jo je osvojil zdajšnji selektor reprezentance Andrej Hauptman na cestni dirki leta 2001 v Lizboni, ko se je veselil brona.

Zamenjava kolesa se je obrestovala

27-letni Roglič je zahteven in zavit vzpon s povprečnim naklonom 9,1 odstotka, nekateri deli so presegali tudi 10 odstotkov, začel z zamenjavo kolesa, poteza pa se mu je obrestovala. Čeprav je bil na delu trase do vzpona nekoliko zadržan, je v vožnji navkreber pokazal, kako močan je, ter iz metra v meter pridobival sekunde, na koncu pa s prestola vodilnega potisnil Portugalca Nelsona Oliveiro. Zasavca je prehitel le še favorit Dumoulin.

Tratnik dolgo v vodstvu

Tudi Tratnik je blestel. Začel je zadržano, a nato do konca stopnjeval ritem, ni se odločil niti za napovedano zamenjavo kolesa. S kronometrskim kolesom je izvrstno odpeljal tudi vzpon in na vrh pripeljal do prvega mesta, pred Belgijcem

Laurensom De Plusom, ki je takrat vodil, je imel 51 sekund prednosti. Na vrhu hriba nad Bergnom je ostal precej časa, zaključek reprezentančnega kolega pa je že spremljal v dolini. Od novega prvaka je bil počasnejši minuto in 43 sekund.

Kronometer, moški, 31 km: 1. T. DUMOULIN NIZ 44:41 2. P. ROGLIČ SLO +0:58 3. C. FROOME VB 1:21 4. N. OLIVEIRA POR 1:28 5. V. KIRJIENKA BLR 1:28 6. G. MOSCON ITA 1:29 7. W. KELDERMAN NIZ 1:34 8. R. DENNIS AVS 1:37 9. T. MARTIN NEM 1:40 10. J. TRATNIK SLO 1:43

A. G.