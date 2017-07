Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Leonardo Mayer je teden dni po izpadu v kvalifikacijah osvojil turnir v Hamburgu. Foto: EPA Fabio Fognini je vseh pet turnirskih naslovov osvojil na pesku. Foto: EPA Sorodne novice Že drugi teden zapored v finalu turnirja ATP srečni poraženec Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Srečni poraženec Mayer do druge lovorike v Hamburgu

Fognini zmagal v Gstaadu

30. julij 2017 ob 18:00

Hamburg, Gstaad - MMC RTV SLO

Julij je očitno srečen mesec za srečne poražence na turnirjih ATP. Prejšnji teden je v Umagu zmagal Andrej Rublev, v Hamburgu pa je prestižni naslov osvojil Leonardo Mayer.

V finalu je ugnal domačina Floriana Mayerja s 6:4, 4:6 in 6:3. Za Leonarda Mayerja je to druga zmaga na turnirjih ATP, leta 2014 je bil prav tako najboljši v Hamburgu. Na novi lestvici bo zdaj 138. igralec sveta skočil med prvo petdeseterico.

30-letni Leonardo Mayer je prejšnjo nedeljo izpadel v zadnjem krogu kvalifikacij proti 16-letnemu Nemcu Rudolfu Mollekerju. Imel je srečo, ker je Slovak Martin Kližan odpovedal nastop zaradi poškodbe mečne mišice. Mayer se je prebil v glavni žreb in ugnal prvega nosilca Alberta Ramosa Vinolasa, nato pa stopnjeval formo in do finala ni več oddal niti niza.

Finalni obračun je bil zelo napet. Florian Mayer je imel v tretji in peti igri odločilnega niza priložnost za odvzem servisa, ki pa je ni unovčil. Kazen je prišla v osmi igri, ko je Argentinec prišel do ključnega brejka.

30-letni Leonardo Mayer je zadel kar 44 "winnerjev", 28 jih je dosegel z izjemnim forhendom. Za zmago bo prejel 158.320 evrov. Obračun na osrednjem igrišču centra Rothenbaum je trajal uro in 57 minut.

Fognini preprečil senzacionalno zmago Hanfmanna

Fabio Fognini je v finalu turnirja v Gstaadu ugnal nemškega kvalifikanta Yannicka Hanfmanna s 6:4 in 7:5. Za 31-letnega Italijana je to peti turnirski naslov v 13 finalih. Vseh pet zmag je dosegel na peščeni podlagi. Uspeh kariere je dosegel 25-letni Hanfmann, 170. igralec sveta, ki je na poti do finala izločil tudi tretjega nosilca, Španca Feliciana Lopeza.

HAMBURG, finale

(1.499.940 evrov, pesek)



L. MAYER (ARG) - F. MAYER (NEM)

6:4, 4:6, 6:3



GSTAAD, finale

(540.310 evrov, pesek)



FOGNINI (ITA/4) - HANFMANN (NEM)

6:4, 7:5

ATLANTA, finale

(720.410 am. dolarjev, trda podlaga)



ISNER (ZDA/2) - HARRISON (ZDA/4)





BASTAD, finale

(250.000 am. dolarjev, pesek)

SINIAKOVA (ČEŠ/7) - WOZNIACKI (DAN/1)

6:3, 6:4

A. G.