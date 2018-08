"Sredi Kongresnega trga moramo zgraditi dvorano"

Cilj najboljših slovenskih ekip je medalja

2. avgust 2018 ob 16:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Ljubljani se v petek s kvalifikacijami začenja prvi turnir svetovne serije v odbojki na mivki pri nas, na katerem bo nastopilo po 28 dvojic v moški in ženski konkurenci.

Kongresni trg se bo že peto leto zapored spremenil v plažo skoraj 300 tonami mivke. Lani je tekmovanje štelo za evropsko serijo masters in satellite, letos pa za svetovno serijo, zato so pravico nastopa dobili odbojkarji na mivki z vsega sveta. "Mislim, da 96 prijavljenih dvojic iz 29 držav pove vse. Veliko ekip sicer ne bo dobilo priložnosti za nastop, se pa seveda nadejamo uspešnih predstav slovenskih dvojic," je na novinarski konferenci uvodoma dejal generalni sekretar Odbojkarske zveze Slovenije Gregor Humerca.

Pripeljati tovrsten turnir v središče mesta je svojevrsten zalogaj, a se organizatorji z izzivi že vsa leta uspešno spopadajo. "Sredi Kongresnega trga moramo pravzaprav zgraditi dvorano, z vso infrastrukturo, največji izziv pa je seveda dovoz 285 ton mivke. Ob tem sredi mesta skušamo pričarati tudi pravo plažo, z dvema bazenoma in vsem, kar sodi zraven, torej z ležalniki in palmami. Veliko bo animacije, spremljevalni program bo zanimiv in mislim, da bodo ljubitelji odbojke na mivki prišli na svoj račun," je Humerco dopolnil Simon Rožnik iz Extrema, ki za Odbojkarsko zvezo Slovenije izvaja projekt.

Zemljak in Pokeršnik prva nosilca

Ljubiteljem odbojke na mivki se obetajo kakovostne odbojkarske predstave, v boju za visoka mesta pa bodo lahko spremljali kar deset slovenskih parov, tudi prva favorita turnirja, Nejca Zemljaka in Jana Pokeršnika, ki že zbirata točke za preboj na olimpijske igre 2020. Zmaga na ljubljanskem turnirju prinaša eno zvezdico v seštevku točk. Kljub vlogi favorita Zemljak poudarja, da je pred njima težko delo: "Če pogledamo katerikoli turnir svetovne serije, vedno naletimo na vsaj eno presenečenje, ko se ekipa iz ozadja, ki je mednarodna scena še ne pozna, prebije do najvišjih mest. Nekaj dvojic, ki bodo nastopile v Ljubljani, zelo dobro poznam in že zato vem, da bo konkurenca precej močna in da bo turnir zanimiv. Vsi pa si seveda želimo visoke uvrstitve in medalje."

Poškodba Tjaše Jančar že preteklost

Podobno visoko ciljata tudi Tjaša Kotnik in Tjaša Jančar, slovenski prvakinji, ki bosta na turnirju igrali kot najvišje postavljena domača dvojica. "Lanski turnir v Ljubljani je bil za naju eden najboljših doslej. Dober rezultat nama je prinesel pomembne točke, ki so nama pomagale na nadaljnji poti. Ciljava na prvo mesto. Imeli sva sicer problem s Tjašino poškodbo, a sva to prebrodili, zmagali na državnem prvenstvu in izpolnili enega od najpomembnejših ciljev v tej sezoni. Kakovostnih dvojic v Ljubljani ne bo manjkalo, na vsako tekmo se bova morali dobro pripraviti, a uigrani sva in cilj je medalja," je načrte razkrila Kotnikova.

Pari, ki nastopa na glavnem delu turnirja še nimajo zagotovljenega, bodo morali najprej skozi petkove kvalifikacije, ki bodo na treh igriščih v črnuškem Ludusu. V kvalifikacijah (začele se bodo v petek po 10. uri) bosta igrala tudi dva slovenska para, pri moških Iztok Novak in Jure Peter Bedrač ter pri ženskah Kaja Kersnik in Nika Bevc.

Zadnji dan tekmovanja, v nedeljo, se bodo odvijale le še četrtfinalne, polfinalne in finalne tekme. Ženskemu finalu, ki bo ob 21. uri, in moškemu, ki bo ob 22. uri, bo sledila podelitev odličij.

Celotno dogajanje se je v Športnem parku Ludus v Črnučah z boji mladih odbojkarjev za državne naslove začelo že danes. Bodo pa tudi njihove tekme za odličja na Kongresnem trgu, in sicer v petek od 8.30.

T. O.