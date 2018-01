St. Etienne z Berićem do prve zmage po 14. oktobru, Kotnik v Španijo

Peta letošnja podaja Iličića

8. januar 2018 ob 13:23

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vsega 158 minut je odigral Robert Berić v štirih mesecih na posoji pri Anderlechtu, zdaj pa se je vrnil v St. Etienne in že na prvi tekmi z zadetkom pomagal svojemu klubu k preboju v 1/16 finala francoskega pokala.

26-letni Krčan je prišel na zelenico na začetku drugega polčasa in v 63. minuti po prostem strelu z desne strani z glavo pospravil žogo v mrežo za vodstvo z 1:0 proti trenutno drugouvrščeni ekipi druge lige Nimesu, ki je že v 12. minuti zaradi rdečega kartona ostal z igralcem manj. Končni izid 2:0 je pred 13.148 gledalci pet minut pozneje postavil najboljši strelec ekipe Jonathan Bamba, mladi francoski reprezentant, ki smo ga na delu videli tudi pred dvema mesecema v Domžalah, ko je Francija premagala Slovenijo s 3:1.

"Berić se je vrnil, da bi nam pomagal z goli. Ni še v najboljši fizični pripravljenosti, dobro zanj pa je, da je zadel že na prvi tekmi. Soigralci so ga dobro sprejeli, vsi se šalijo z njim. Na treningih je zelo priden in se zelo trudi. Naredili bomo vse, da se vrne v najboljšo formo in znova pridobi samozavest. Malce ga že poznam in vem, da so mu v zadnjih letih nagajale tudi poškodbe," je slovenskega napadalca pohvalil trener Jean-Louis Gasset, ki je na stolček sedel 20. decembra. Po Oscarju Garcii, ki na Berića ni računal, in Julienu Sableju (na šestih tekmah ni dosegel nobene zmage) je to že tretji trener St. Etienna v tej sezoni.

Gasset je bil predtem mesec dni Sablejev pomočnik, v preteklosti pa je v vrsto let sodeloval z Laurentom Blancom pri Bordeauxu, francoski reprezentanci in Paris St. Germainu.

V Ligue 1 na 16. mestu

St. Etienne, ki je v francoskem prvenstvu po 19 krogih šele na 16. mestu, bo v nedeljo gostil Toulouse. Potem ko je sezono odlično začel s tremi zmagami, se je v nadaljevanju le še dvakrat veselil treh točk. Zadnjič je zmagal 14. oktobra! Izpadel je tudi v ligaškem pokalu proti Strasbourgu. Moštvo pestijo tudi poškodbe, zato se je Berić predčasno vrnil s posoje v Bruslju.

Dobrega Berićevega uvoda v novo leto se je gotovo razveselil tudi selektor Tomaž Kavčič. Slovenija bo 24. januarja na žrebu v Lozani dobila tekmece v novoustanovljeni Ligi narodov, marca pa jo v Celovcu čaka prva prijateljska tekma proti Avstriji. Tedaj bi Berić znova utegnil dobiti priložnost v deželi, kjer se je uveljavil v majici dunajskega Rapida, od tam pa je konec avgusta 2015 odšel v St. Etienne.

Zelo uspešen teden Atalante

Večina slovenskih reprezentantov sicer trenutno ni v tekmovalnem ritmu, saj je v številnih državah na sporedu krajši ali daljši zimski premor. Do 21. januarja bodo po delovnih božično-novoletnih praznikih brez tekem tudi nogometaši v italijanski prvi ligi.

Pretekli teden je bil zelo uspešen za Atalanto, ki je v torek najprej v četrtfinalu italijanskega pokala z 1:2 izločila Napoli, v soboto pa v prvenstvu z enakim izidom v gosteh premagala še Romo. Josip Iličić je v statistiko vpisal peto letošnjo podajo (dosegel je tudi sedem golov), ko je v 14. minuti podal Andreasu Corneliusu za vodstvo z 0:1. Ob odmoru je zaradi taktične odločitve ostal v slačilnici, ker so gostje ob koncu prvega polčasa ostali brez izključenega Martena De Roona. Atalanta bo v prihodnjem krogu gostila vodilni Napoli, 31. januarja pa na prvem polfinalnem srečanju v pokalu Juventus.

Kurtić znova menja sredino

Jasmin Kurtić, ki v letošnji sezoni za klub iz Bergama igra precej manj kot v lanski (v celoti je odigral samo tri tekme), bo po pisanju La Gazzette dello Sport kariero nadaljeval v SPAL-u iz Ferrare. V kratkem naj bi opravil zdravniški pregled in podpisal štiriletno pogodbo. Odškodnina naj bi znašala blizu 5 milijonov evrov. Za Kurtića so se zanimali tudi Benevento, Cagliari in Chievo. SPAL je trenutno na 17. mestu v Serie A.

Kotnik iz Crotoneja na Formentero

Slovensko kolonijo med italijansko elito pa zapušča Andrej Kotnik, ki po lanski posoji iz Gorice v Crotoneju ni igral praktično nič. Njegov novi klub je španski tretjeligaš Formentera z istoimenskega otoka, najmanjšega izmed Balearskih otokov, ki leži v neposredni bližini Ibize.

Matej Rijavec