Res nor dan: Ilkino zlato in Zdravljica sprožila val čustev

Odmevi po 21. slovenski medalji na SP-jih

12. februar 2017 ob 16:52,

zadnji poseg: 12. februar 2017 ob 18:25

St. Moritz - MMC RTV SLO

Morda je Ilka Štuhec ključni korak k zlati medalji na smuku v St. Moritzu naredila še pred štartom: "V tistih zadnjih trenutkih sem bila prava jaz, pripravljena, da se vržem dol."

Velika tekmovanja pogosto spodrežejo krila favoritom in tudi Ilka Štuhec je na letošnjem svetovnem prvenstvu že dvakrat spoznala, kako tenka je meja med uspehom in razočaranjem. Zato je bilo zelo pomembno, da pred smukom, kjer je zaradi treh zmag v svetovnem pokalu in najboljših časov na treningih veljala za prvo favoritinjo, odmisli vse tisto, kar bi lahko negativno vplivalo na njeno smučanje: "Danes sem bila malenkost bolj nervozna kot običajno na tekmah svetovnega pokala. A v tistih zadnjih trenutkih, preden sem štartala, sem bila prava jaz, pripravljena, da se vržem dol."

Smuči neverjetno hitre

In to je storila tako, kot zna le ona. Brezkompromisno. Na selektivni progi Engiadina je že takoj začutila, da ima na nogah zmagoviti material: "Smuči so bile neverjetno hitre, to sem začutila že zgoraj." Niti napaka je ni vrgla iz tira: "Predvsem sem želela ohranjati hitrost, razmišljala pa sem tudi, kaj še prihaja, kaj bo treba še narediti. Drži, vožnja ni bila idealna, a očitno dovolj hitra. V cilju sem začutila olajšanje, ko sem prevzela vodstvo, zadovoljna sem bila s tistim, kar je pisalo na semaforju in upala, da bo to dovolj," je povedala 26-letna Mariborčanka.

Vse odrekanje je poplačano

Olajšanje v cilju je bil izjemno. S člani svoje ekipe je Ilka sprva le točila solze sreče. Vse odrekanje je poplačano, vse operacije kolena pozabljene, potem ko je dolgo čakala, da po naslovu mladinske svetovne prvakinje v slalomu in smuku zablesti še med elito. Ilka Štuhec je osvojila 21. slovensko kolajno na svetovnih prvenstvih v alpskem smučanju, dvanajsto po osamosvojitvi. Najboljša udeleženka SP-jev je seveda Tina Maze z devetimi kolajnami, štiri zlatimi, za prvo zlato kolajno pa je leta 1989 poskrbela Mateja Svet (slalom).

Vsa slovenska reprezentanca navdušena

Zgovorne so tudi solze Maruše Ferk (23. mesto), ki je bila izjemno vesela za svojo reprezentančno kolegico: "Res nor dan. Danes se je to moralo zgoditi. Saj smo vedeli, da se bo. Poslušali smo himno, ves čas solze, solze ..." Izjemen uspeh Ilke Štuhec je vlil moči tudi Boštjanu Klinetu, ki je dobri dve uri za Štuhčevo odlično opravil svoje delo na moškem smuku in bil sedmi. O Ilki Štuhec je povedal: "Neverjeten dosežek. Njeno vožnjo sem spremljal v cilju. Ko sem slišal slovensko himno, je priletel val čustev."

Bo uspeh prinesel boljše razmere za vadbo?

Da ima Slovenija, ki pravzaprav nima pravega poligona za smuk, drugič zapored svetovno prvakinjo v smuku, je spet zgodba zase. Trener ženske reprezentance Dejan Šteharnik (Ilkin uspeh je komentiral s presežniki: "Super, enkratno, fenomenalno.") upa, da bo odslej drugače: "Upam, da bo od zdaj mogoče kaj lažje, da bomo lažje v Sloveniji dobivali dobre pogoje za treninge. Treba je najboljše izkoristiti to, kar imamo. Žal treningi od 7. do 9. ure dopoldne niso dovolj. Zato je pač treba biti večino časa v tujini, kar seveda stane."

Vonnova zelo zadovoljna z bronom

Srebrno medaljo je na 2.521 metrov dolgi progi presenetljivo osvojila Stephanie Venier, ki je šele zadnji trenutek dobila mesto v avstrijski reprezentanci: "Presrečna sem. Dobro sem smučala, hitrejša sem bila kot na treningu, a bi bila zadovoljna tudi, če ne bi osvojila medalje." Lindsey Vonn, z 32 leti najstarejša dobitnica medalje na SP-jih, se je po vseh težavah brona (njena deveta medalja na velikih tekmovanjih) veselila kot zlata: "Po Cortini nisem imela več toliko samozavesti, potem sem v St. Moritzu še odstopila na superveleslalomu. Šla sem na polno. Nisem še prava, ampak vseeno je bilo to dovolj za medaljo. Bala sem se, da me bo še kakšna smučarka prehitela, zelo sem vesela, da se je izšlo."

Slavnostna podelitev priznanj najboljšim na osrednjem mestnem trgu v St. Moritzu je bila ob 18.30. Videoposnetek bo kmalu na voljo.

T. O.