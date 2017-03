Stadion bo napol prazen, bodo pa tam starši Katančevih fantov

Aljaž Struna: Za grb bomo dali 120 odstotkov

25. marec 2017 ob 16:01,

zadnji poseg: 25. marec 2017 ob 22:13

Glasgow - MMC RTV SLO/Radio Slovenija/STA

Slovenski nogometaši so v Glasgowu, kjer jih v nedeljo ob 20.45 čaka kvalifikacijska tekma za svetovno prvenstvo proti Škotski, v soboto popoldne preizkusili zelenico na Hampden Parku.

Varovancem Srečka Katanca je Nogometna zveza Slovenija po treningu na stadionu pripravila presenečenje v obliki obiska kar 30 staršev reprezentantov (glej video pod novico!). V nedeljo si bodo, nekateri prvič na gostovanju, ogledali tudi tekmo. Za akcijo je vedela le peščica ljudi, med drugim razumljivo tudi selektor.



Slovenci so na Škotsko, kjer jih je ob pristanku pričakalo sončno vreme, prišli še kot neporažena ekipa skupine F. Ob dveh zmagah in dveh remijih zasedajo drugo mesto. Pred njimi so z dvema točkama prednosti le Angleži (10:8). Katančevi fantje si želijo niz neporaženosti seveda zadržati.

Cesar vidi priložnost tudi v prekinitvah

"Mislim, da so kot domačini favoriti Škoti, saj morajo zmagati. Mi pa tudi želimo tekmo dobiti, ker v sistemu točkovanja s tremi točkami za zmago ena točka ne da veliko. Ne bo me preslepilo, da je Škotska zadnji dve tekmi visoko izgubila. Prejeli so veliko nesrečnih oziroma naključnih zadetkov. Po mojem mnenju so odigrali zelo dobro oziroma solidno. So pa pač izgubili, ker je takšen nogomet," je na novinarski konferenci povedal Katanec in dodal, da bo najpomembneje dobiti čim več tako imenovanih drugih žog.

Podobno razmišlja kapetan Boštjan Cesar, ki priložnost za preboj škotske obrambe vidi tudi v prekinitvah: "Škoti so dobili veliko takšnih golov na zadnjih tekmah, tu puščajo malo več prostora, a so tudi oni imeli svoje priložnosti. Kot ekipa so močni, imajo visoke srednje vezne igralce in hitre bočne igralce, ki so konkretni v dvobojih ena na ena. Tu bomo morali ustaviti napade, če ne, bodo podajali v kazenski prostor. Igrajo tudi na preskok, tako da bo ključno, kdo bo vzel več drugih žog."

Slovenija je na Otoku do zdaj na sedmih tekmah dosegla le dva gola proti Angliji. Napadalci tudi v teh kvalifikacijah niso učinkoviti, saj na njihov prvi gol še čakamo. Štiri dozdajšnje so dosegli Cesar, Rene Krhin, Rok Kronaveter in Benjamin Verbič. Cesar je edini izmed zdajšnjih reprezentantov proti Škotom že igral na kvalifikacijski tekmi - oktobra 2005 v Celju, ko je Slovenija klonila z 0:3.

Struna: Za grb bomo dali 120 odstotkov

"Trenutno smo drugi na lestvici, kar bomo poskušali zadržati. Dali bomo 100, 120 odstotkov za grb, na koncu tekme pa bomo videli, kaj smo si zaslužili," pravi Aljaž Struna, ki bo verjetno začel na desnem bočnem branilskem položaju. Vratar Jan Oblak na zadnjih treh reprezentančnih tekmah ni prejel gola. "Moja želja je vedno, da zadetka ne prejmem. Naredil bom vse, da bo tako tudi na Škotskem," je dejal Oblak.

Glede na to, da so bili treningi, tudi zadnji v Glasgowu, zaprti za javnost, je prva enajsterica še malce neznanka, verjetno pa korenitih sprememb ne gre pričakovati. V vratih bo Oblak, v obrambi bodo ob Struni še Miral Samardžić ali Miha Mevlja, Cesar in Bojan Jokić, v vezni vrsti Krhin, Jasmin Kurtić, Kevin Kampl, Valter Birsa in Josip Iličić ter v napadu edini klasični napadalec Robert Berić.

Strachan: Ni dileme, moramo zmagati

Škoti so po jesenskih porazih na Slovaškem in v Angliji s 3:0 v nezavidljivem položaju. V sredo so se na prijateljski tekmi v Edinburgu s skromno Kanado razšli z 1:1.

"Ni dileme, moramo zmagati. Ko so igralci postavljeni pred takšen izziv, jih to pogosto spodbudi in iz sebe izvlečejo maksimum. Naša ekipa bo jutri pripravljena na to nalogo. Ko bomo pripotovali na stadion in se na zelenici postavili v vrsto - vreme bo lepo, v ozadju pa bo bobnela škotska himna -, bomo vedeli, da bo pet in pol milijona Škotov z vseh koncev dežele želelo, da zmagamo. Za dosego ugodnega izida bo ključno, da prenesemo težišče igre na tekmečevo polovico," je povedal škotski selektor Gordan Strachan.

V škotski reprezentanci je največ nogometašev Celtica, iz vodilnega moštva tamkajšnjega prvenstva jih prihaja šest. Največ težav imajo na položaju desnega bočnega branilca, kjer je na zadnjih tekmah igral nogometaš Derby Countyja Ikechi Anya, ki je po osnovni izobrazbi vezist. Tam ga lahko pričakujemo tudi proti Sloveniji. Strachan je ob tem poudaril, da ima največ dilem, koga postaviti v napad. Zdi se, da bo edini napadalec Leigh Griffiths, ki je za Celtic v tej sezoni dosegel 14 zadetkov.

Škoti poudarjajo, da je glavna odlika slovenske vrste obramba, ki je na zadnjih desetih tekmah prejela le pet zadetkov. Zaradi tega menijo, da bo breme škotske igre padlo na ramena "kreativcev" Roberta Snodgrassa in Stuarta Armstronga. V vezni vrsti naj bi se na Kampla vsaj v uvodu posebej osredotočil Scott Brown.

Zbralo naj bi se med 30.000 in 35.000 gledalcev

Škotski nacionalni stadion Hampden Park, ki sprejme nekaj manj kot 52.000 gledalcev, bo predvidoma poln le do polovice oziroma naj bi se na njem zbralo od 30.000 do 35.000 ljudi. Med njimi bo tudi več kot 700 slovenskih navijačev. Slovenija je na lestvici Fife 58., Škotska pa 67.

Sodil bo Nizozemec Björn Kuipers, ki je bil delivec pravice že na zadnji tekmi slovenske reprezentance novembra na Poljskem, ko je bilo na prijateljskem srečanju v Vroclavu 1:1.

NOGOMET, KVALIFIKACIJE ZA SP 2018



SKUPINA F



Nedelja ob 18.00:

ANGLIJA - LITVA



Ob 20.45:

ŠKOTSKA - SLOVENIJA

Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

Verjetni postavi:

Škotska: Gordon, Robertson, Mulgrew, Martin, Anya, Brown, Morrison, Snodgrass, Armstrong, Forrest, Griffiths.

Slovenija: Oblak, Jokić, Cesar, Samardžić/Mevlja, Al. Struna, Krhin, Kurtić, Kampl, Birsa, Iličić, Berić.

Sodnik: Björn Kuipers (Nizozemska)

MALTA - SLOVAŠKA

Lestvica: ANGLIJA 4 3 1 0 6:0 10 SLOVENIJA 4 2 2 0 4:2 8 SLOVAŠKA 4 2 0 2 7:2 6 LITVA 4 1 2 1 5:7 5 ŠKOTSKA 4 1 1 2 6:8 4 MALTA 4 0 0 4 1:10 0

A. V., M. R.