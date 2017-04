Stadion Matije Gubca pripravljen za spidvejski praznik

Žagar mirno pričakuje domačo dirko

21. april 2017 ob 18:26

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Krško bo naslednjo soboto gostilo uvodno tekmo nove sezone svetovnega prvenstva v spidveju. Visoko bo meril tudi Slovenec Matej Žagar.

Žagar je v tej sezoni praktično že osvojil 16. naslov državnega prvaka, saj po dveh od treh dirk prepričljivo vodi; a kot je poudaril sam, je med DP-jem in SP-jem velikanska razlika, vseeno pa meni, da je z dobro formo s konca lanske sezone mogoče priti med najboljše tudi v seriji Grand Prix.

"Lahko rečem, da sem zadržal formo s konca lanske sezone. Imam mir, zaupam svojim motorjem in ekipi. To je zelo pomembno, ker greš lahko samo dirkat. Za zdaj gre super, lahko se pa v sekundi vse spremeni. Lani me je stalo tri četrtine sezone in še precej financ, ker sem financiral pripravljavca motorjev, dobil pa nič kaj vrhunski material. To zgodbo sem končal," je samozavesten 34-letni slovenski adut na dirki.

Novost pri zaščitnih ogradah

Dirka se bo začela v soboto, 29. aprila, ob 19. uri, danes so jo predstavili na novinarski konferenci krovne zveze AMZS v Ljubljani. Prireditelji iz AMD Krško zagotavljajo, da gre vse po načrtih, tako kot vselej bo mednarodna zveza FIM zadovoljna z opravljenim v Krškem, nekoliko jih skrbi le uvedba novosti – na zahtevo mednarodne zveze morajo namreč v tej sezoni vsi prireditelji zagotoviti dodatne zaščitne blazine tudi na ravnem delu steze, ne le ob izhodih iz zavojev. Tako bodo v Krškem nekakšni poskusni zajčki za vse druge prireditelje, vseeno pa večjih zapletov ne pričakujejo.

"Opozoril bi le na novost pri zaščitnih ogradah. To je edini večji poseg oziroma novost, vse drugo je približno enako kot v prejšnjih letih. Zadovoljni smo tudi s predprodajo vstopnic, glede termina pa ... Prvomajski prazniki so pač, vseeno pa se ne moremo preveč pritoževati. To, da smo dobili zgodnji termin, je bila bolj naša krivda, ker smo se dolgo odločali o izvedbi dirke," je o pripravljenosti dejal predstavnik AMD Krško Gregor Žigante. Krčani so, potem ko so imeli svojo dirko dolgo v jesenskem obdobju, lani prvič dobili termin na začetku sezone, ki so ga obdržali tudi letos.

Žagar leta 2005 tretji, lani pa 14.

Žagar je v Krškem letos opravil eno dirko in en trening, vseeno pa meni, da kakšnih posebnih težav ne bo. "Nihče med nami ni imel veliko dirk v zadnjem času. Če ti gre dobro, je v redu, da imaš kakšno dirko več. Če ti gre slabo, pa je lahko vsaka dirka mora za podstrešje v glavi," je o pomanjkanju močnih dirk pred uvodom v Krškem razmišljal Žagar in dodal, da je na edini tekmovalni preizkušnji na Poljskem brez težav premagal dva tekmeca s SP-ja. Na dosedanjih dirkah za VN Slovenije je bil najuspešnejši leta 2005, ko je bil tretji in s tem edinkrat na stopničkah, lani pa ni bil najbolj zadovoljen s 14. mestom.

Na štartu tudi Nick Škorja

Na startu bosta dva Slovenca, ob Žagarju, ki je po koncu lanske sezone dobil posebno povabilo vodstva tekmovanja za celotno letošnjo, še njegov precej manj izkušeni klubski tekmovalec iz Ljubljane Nick Škorja. Mladi dirkač je v internem boju za posebno povabilo prireditelja, ki lahko na svojo dirko po lastni izbiri povabi enega tekmovalca, premagal Krčana Denisa Štojsa in Matica Ivačiča, ki pa bosta na svoji priložnosti čakala kot rezervi.

"Zdaj bo več možnosti kot nazadnje. Zdaj bo pet voženj, lažje bo nastaviti motor. Potrudil se bom najbolj, kot bo mogoče. Res pa je, da so to najboljši na svetu, tudi motorji so neprimerljivi z našimi. Bomo videli," pravi Škorja, ki je del čara dirk na najvišji ravni okusil že lani; takrat je bil sam v vlogi rezerve, nastopil v eni vožnji in tudi privozil do prve točke v SP.

Uradni žreb v petek ob 16.00

Dogajanje v Krškem se bo začelo že dan pred dirko, v petek, 28. aprila, z uradnim žrebom startnih številk ob 16. uri (prireditelji se za glavno vlogo pri žrebu dogovarjajo z asom motokrosa Timom Gajserjem), uro zatem bo uradni trening, naslednji dan pa se bo dirka začela ob 19. uri.

A. V.