Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 4 glasov Ocenite to novico! Sergej Stahovski je največjo zmago kariere dosegel leta 2013 v Wimbledonu, ko je v 2. krogu šokiral Rogerja Federerja v štirih nizih. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Slovenski tenisači ekspresno končali nastope v Portorožu Radinski osvojil le dve igri, Rola odpovedal nastop Dodaj v

Stahovski ostaja v igri za drugi zaporedni naslov v Portorožu

Zmagovalec iz leta 2015 Vanni izpadel

8. avgust 2018 ob 23:44

Portorož - MMC RTV SLO

Prvi nosilec challengerja v Portorožu Sergej Stahovski se je uvrstil v četrtfinale in ostaja v igri za drugi zaporedni naslov v Portorožu. V osmini finala je premagal Turka Altuga Celikbileka s 7:6 in 6:2.

32-letni Stahovski bi lahko postal prvi dvakratni zmagovalec največjega turnirja v Sloveniji. Dozdajšnji zmagovalci so Grega Žemlja, Blaž Kavčič, Nemec Florian Mayer in Italijan Luca Vanni.

"Razmere za igro so izjemno težke. Vroče je, zelo vlažno in pomembno je dvoboje končati v dveh nizih. Tokrat sem imel srečo, saj bi skoraj izgubil prvega. Po daljšem času spet igram dober tenis in upam, da bom drugič zapored osvojil Portorož. Res imam rad ta kraj. Vedno s seboj pripeljem družino in otroke, ki so sicer dodatno breme, a hkrati velika spodbuda," pravi Stahovski, leta 2010 že 31. igralec na svetu, trenutno pa je na 118. mestu.

Od preostalih nosilcev so v igri še tretjepostavljeni Španec Adrian Menendez Maceiras in Italijana Salvatore Caruso (5.) ter Andrea Arnaboldi (8.).

V četrtek se bo spored na osrednjem igrišču v Portorožu, kjer v konkurenci od torka ni več slovenskih tenisačev, začel ob 18.00.

PORTOROŽ, osmina finala, tabela

(64.000 evrov, trda podlaga)



STAHOVSKI (UKR/1) - CELIKBILEK (TUR)

7:6, 6:2

LESTIENNE (FRA) - SERDARUŠIĆ (HRV/7)

6:4, 6:2

MORONI (ITA) - ILKEL (TUR)

6:1, 6:1

KÖPFER (NEM) - VANNI (ITA/6)

4:6, 6:1, 7:5

CARUSO (ITA/5) - ERIKSSON (ŠVE)

4:6, 6:3, 7:5

MENENDEZ MACEIRAS (ŠPA/3) - MIEDLER (AVT)

4:6, 6:3, 6:3

ARNABOLDI (ITA/8) - KAMKE (NEM)

6:2, 1:6, 6:4

ŠETKIĆ (BIH) - KOTOV (RUS)

6:3, 6:1

A. G.