Poudarki Juventus tudi na drugi tekmi polfinala boljši od Monaca

Torinčani napredovali s skupno zmago 4:1

V finalu proti Realu ali Atleticu

Tako je 39-letni Gianluigi Buffon tolažil bodočega zvezdnika, 18-letnega Kyliana Mbappeja. Foto: Reuters Eden izmed junakov je bil tudi Dani Alves, ki je bil udeležen pri vseh štirih polfinalnih zadetkih Juventusa. zadetkih Foto: Reuters

Stara dama dozorela za naskok na evropski vrh

Odmevi po zmagi Juventusa nad Monacom

10. maj 2017 ob 10:37

Torino - MMC RTV SLO

"Pred dvema letoma so vsi govorili, da je to moje zadnje finale Lige prvakov. Tudi sam sem mislil tako, toda vedno moraš verjeti v svoje sanje." Veliki Gianlugi Buffon bo v finalu igral tretjič, dvakrat se je moral že obrisati pod nosom.

Legendarni 39-letni vratar, ki je proti Monacu klonil šele tretjič v letošnji Ligi prvakov, zato razumljivo ni evforičen. Spomini na poraza leta 2003 proti Milanu in 2015 proti Barceloni ga še vedno pečejo. "Smo v finalu, toda to ne šteje nič," ostaja prizemljen Buffon s pogledom na veliki finale v Cardiffu 3. junija. Juventus bo v finalu najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu igral devetič, zmagal je le dvakrat.

Stara dama je letos z igrami osupnila celotno Evropo, odlične predstave pa potrjuje tudi statistika - Juventus je neporažen na zadnjih 12 tekmah v Ligi prvakov (9 zmag, 3 remiji), kar je klubski rekord.

Arhitekt Juventusovega pohoda Massimiliano Allegri verjame, da imajo njegovi varovanci potrebno kakovost, da gredo letos do konca. "Gigi ima prav, s finalom nismo dosegli še nič. Upam, da je letos pravi čas. Menim, da ima Juventus zelo dobre možnosti za končno zmago," pravi trener Juventusa, ki je v igri za trojček, prvi italijanskega kluba po Interju z Josejem Mourinhom leta 2009.

Allegri je ostal skromen in se ni širokoustil. "Ni mi treba pripisovati velike vloge. Opravljam svojo službo. To delam z entuzijazmom in mirnostjo. Kar počnem je, da kakovost, ki jo imam na voljo, pripeljem do rezultata. Resnično uživam v treniranju, to me sprošča. Ko se bo privlekel stres in ko ne bom več užival, bo čas za spremembo," je še dodal Allegri.

Branilec Leonardo Bonucci je bil kritičen do ene redkih napak, ki so si jih Torinčani privoščili proti Monacu. "Prejeti gol me res jezi. To se ne sme dogajati, takih napak si ne smemo privoščiti. No, glavna stvar je, da smo v finalu," je povedal Bonucci in dodal: "Smo samozavestni in prepričani, da lahko pokal prinesemo domov. Zdaj smo zreli, prepričani v naše sposobnosti. V Berlinu smo imeli izjemno zvezno vrsto, ki zdaj ni nič slabša. Uživamo v novem sistemu. Obramba je trdna, v napadu skoraj vedno dosežemo gol. Zdaj moramo oditi v Cardiff in odigrati najboljšo tekmo v zgodovini Juventusa."

Drugega finalista bo dal nocojšni dvoboj med Atleticom in Realom. Prvi del madridskega obračuna je s 3:0 dobil Real.

R. K.