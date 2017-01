Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 7 glasov Ocenite to novico! Nogometaši Fiorentine se veselijo najbolj odmevne zmage v letošnji sezoni. Foto: Reuters Gonzalo Higuain je dosegel edini zadetek za Juventus, zapravil pa je tudi priložnost za 2:2. Foto: Reuters Mauro Icardi in Ivan Perišić sta zrežirala preobrat na San Siru. Foto: EPA Eder, ki je vstopil po uri igre, je postavil končni izid. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Stara dama poražena v Firencah

Inter po preobratu v zadnjih 20 minutah do pete zaporedne zmage

14. januar 2017 ob 23:00,

zadnji poseg: 15. januar 2017 ob 23:24

Milano - MMC RTV SLO

Nogometaši Juventusa so doživeli četrti poraz v letošnji sezoni. Fiorentina je bila na derbiju 20. kroga Serie A boljša z 2:1.

Gostitelji so na stadionu Artemio Franchi povedli osem minut pred odmorom, ko je Federico Bernardeschi na desni strani kazenskega prostora lepo zaposlil Nikolo Kalinića, ki je z diagonalnim strelom z desno nogo matiral Gianluigija Buffona.

V 54. minuti je Milan Badelj s 30 metrov zavrtinčil žogo proti vratom stare dame, Frederico Chiesa je skušal spremeniti smer žogi, a mu ni uspelo, zmedel pa je Buffona, ki je reagiral prepozno in žoga je končala za njegovim hrbtom. Le štiri minute zatem je Gonzalo Higuain z bližine znižal po podaji Stefana Sturara.

Trener Juventusa Massimiliano Allegri je v zadnje pol ure vse stavil na napad, vstopili so Marko Pjaca, Tomas Rincon in v 80. minuti še Mario Mandžukić. Najlepšo priložnost za izenačenje je imel Higuain, ki je osem minut pred koncem streljal z glavo, vratar Ciprian Tatarusanu pa je bil zbran.

Iličić igral le v zadnjih desetih minutah

Josip Iličić je vstopil v 84. minuti, iz igre je odšel Borja Valero. Gostitelji so se le še branili in čakali na zadnji žvižg Luce Bantija. Zadnjo priložnost za 2:2 je zapravil Paulo Dybala, ki je odlično preigraval, nato pa meril visoko prek vrat. V sodnikovem dodatku je Iličić po protinapadu prišel sam pred Buffona, a se je zapletel in ni uspel postaviti pike na i sijajni predstavi gostiteljev.

Peta zaporedna zmaga Interja

Nogometaši Interja so premagali Chievo s 3:1 po preobratu v zadnjih 20 minutah. To je že peta zaporedna zmaga za Milančane.

Gostje so povedli v 34. minuti, ko je Valter Birsa podal iz kota, Danilo D'Ambrosio pa je slabo pokril Sergia Pellissierja, ki je s petih metrov z desnico matiral Samirja Handanovića.

Na začetku drugega polčasa je Mariano Izco zamenjal Birso. Inter je prevzel pobudo, pritisk se je stopnjeval, vratar Chieva Stefano Sorrentino se je nekajkrat izkazal. V 69. minuti je Antonio Candreva z desne strani sijajno podal pred vrata, kjer je Mauro Icardi preusmeril žogo z levico v malo mrežico.

Štiri minute pred koncem je Ivan Perišić preigraval in z leve strani prodrl v kazenski prostor, njegov strel po sredini vrat pa je končal v mreži po slabem posredovanju Sorrentina. Končni izid je postavil Eder v 93. minuti po podaji Rodriga Palacia, ki je prišel do žoge po veliki zmedi v obrambi gostov iz Verone.

20. krog:

INTER - CHIEVO 3:1 (0:1)

Icardi 69., Perišić 86., Eder 93.; Pellissier 34.

Inter: Handanović, D'Ambrosio, Murillo, Miranda, Ansaldi (60./Eder), Gagliardini, Kondogbia, Candreva (82./Palacio), Joao Mario (70./Banega), Perišić, Icardi.

Chievo: Sorrentino, N. Frey (60./Spolli), Dainelli, Gamberini, Gobbi, Castro (73./de Guzman), Radovanović, Bastien, Birsa (46./Izco), Pellissier, Meggiorini.

Sodnik: Piero Giacomelli

CROTONE - BOLOGNA 0:1 (0:0)

Džemaili 51.

CAGLIARI - GENOA 4:1 (2:1)

Borriello 40., 60., Joao Pedro 44., Farias 64.; Simeone 29.



SAMPDORIA - EMPOLI 0:0

Mchedlidze (Empoli) je v 31. minuti zapravil 11-m.

LAZIO - ATALANTA 2:1 (1:1)

Milinković Savić 45.,Immbile 68./11-m; Petagna 21.

Kurtić (Atalanta) je igral do 74. minute.

SASSUOLO - PALERMO 4:1 (2:1)

Matri 15., 66., Ragusa 24., Politano 83.; Quaison 9.

Anđelković (Palermo) je poškodovan.

NAPOLI - PESCARA 3:1 (0:0)

Tonelli 47., Hamšik 49., Mertens 85.; Caprari 94.



UDINESE - ROMA 0:1 (0:1)

Nainggolan 12.

Džeko (Roma) je v 18. minuti zapravil 11-m.

FIORENTINA - JUVENTUS 2:1 (1:0)

Kalinić 37., Badelj 54.; Higuain 58.

Fiorentina: Tatarusanu, C. Sanchez, Gonzalo Rodriguez, Astori, Chiesa (81./Tello), Vecino, Badelj, Maximiliano Olivera, Borja Valero (84./Iličić), Kalinić, Bernardeschi (76./Cristoforo).

Juventus: Buffon, Barzagli (80./Mandžukić), Bonucci, Chiellini, Cuadrado, Khedira, Marchisio (77./Rincon), Sturaro (62./Pjaca), Alex Sandro, Dybala, Higuain.

Sodnik: Luca Banti





Ponedeljek ob 20.45:

TORINO - MILAN

Lestvica: JUVENTUS 19 15 0 4 40:16 45 ROMA 20 14 2 4 41:18 44 NAPOLI 20 12 5 3 45:23 41 LAZIO 20 12 4 4 35:22 40 MILAN 18 11 3 4 28:20 36 INTER 20 11 3 6 33:23 36 ATALANTA 20 11 2 7 32:24 35 FIORENTINA 19 8 6 5 30:25 30 TORINO 19 8 5 6 36:27 29 CAGLIARI 20 8 2 10 31:44 26 UDINESE 20 7 4 9 25:27 25 CHIEVO 20 7 4 9 21:27 25 SAMPDORIA 20 6 6 8 22:26 24 BOLOGNA 19 6 5 8 18:25 23 GENOA 20 6 5 9 22:27 23 SASSUOLO 20 6 3 11 28:34 21 EMPOLI 20 4 6 10 11:26 18 PALERMO 20 2 4 14 17:40 10 CROTONE 19 2 3 14 14:34 9 PESCARA 19 1 6 12 15:36 9

A. G.