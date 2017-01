Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Gonzalo Higuain je potrdil zmago Juventusa nad Laziem. Foto: Reuters Nogometaši Napolija so že v uvodnih 10 minutah povsem utišali San Siro, ko sta v polno zadela Insigne in Callejon. Milan je uspel zaostanek le prepoloviti prek Kucke (1:2). Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

"Stara dama" proti Laziu podaljšala niz domačih ligaških zmag

Napoli slavil na San Siru

22. januar 2017 ob 15:30

Torino - MMC RTV SLO

Nogometaši Juventusa so dobili tekmo 21. kroga Serie A. Na svojem stadionu v Torinu so z 2:0 ugnali Lazio. Med strelce sta se vpisala Paulo Dybala in Gonzalo Higuain.

Oba gola sta padla v prvi polovici prvega polčasa. Najprej je v 5. minuti zadel Dybala, ki je po lepem vložku z glavo Maria Mandžukića s polvolejem v spodnji levi kot premagal nemočnega Federica Marchettija.

Na 2:0 je povišal Higuain. Izvrstni argentinski napadalec je izkoristil lep predložek Juana Cuadrada pred vrata, prehitel je Stefana De Vrija, podstavil nogo in hladnokrvno zatresel mrežo. Rimljani nikakor niso uspeli resneje zapretiti gostiteljem.

Juventus je na svojem stadionu v ligi zmagal že 27-ič zapored, to je bila sicer tudi 300. tekma italijanskega prvenstva trenerja Massimiliana Allegrija. Neslavni niz Lazia proti 'stari dami' se nadaljuje, rimski kolektiv Juventusa ni premgal že na zadnjih 25 ligaških obračunih.

21. krog, nedeljske tekme:

JUVENTUS - LAZIO 2:0 (2:0)

Dybala 5., Higuain 17.

Juventus: Buffon, Chiellini, Bonucci, Lichtsteiner (74./Barzagli), Pjanić, Asamoah, Khedira, Mandžukić, Higuain (87./Pjaca), Cuadrado, Dybala (82./Rincon).

Lazio: Marchetti, de Vrij, Patric, Wallace, Radu (60./Lukaku), Parolo, F. Anderson, Biglia (60./Đorđević), Milinković Savić, Lombardi (66./Murgia), Immobile.

Sodnik: Davide Massa

Ob 15.00:

GENOA - CROTONE

PALERMO - INTER

(Anđelković; Handanović)

PESCARA - SASSUOLO

BOLOGNA - TORINO

EMPOLI - UDINESE

Ob 18.00:

ATALANTA - SAMPDORIA (Kurtić)

Ob 20.45:

ROMA - CAGLIARI

Sobotni tekmi:

CHIEVO - FIORENTINA 0:3 (0:1)

Tello 18., Babacar 52./11-m, Chiesa 94.

Birsa in Cesar (oba Chievo) sta igrala vso tekmo, Iličić (Fiorentina) je bil na klopi.

MILAN - NAPOLI 1:2 (1:2)

Kucka 37.; Insigne 6., Callejon 9.

Lestvica: JUVENTUS 20 16 0 4 42:16 48 NAPOLI 21 13 5 3 47:24 44 ROMA 20 14 2 4 41:18 44 LAZIO 21 12 4 5 35:24 40 MILAN 20 11 4 5 31:24 37 INTER 20 11 3 6 33:23 36 ATALANTA 20 11 2 7 32:24 35 FIORENTINA 20 9 6 5 33:25 33 TORINO 20 8 6 6 38:29 30 CAGLIARI 20 8 2 10 31:44 26 UDINESE 20 7 4 9 25:27 25 CHIEVO 21 7 4 10 21:30 25 SAMPDORIA 20 6 6 8 22:26 24 BOLOGNA 19 6 5 8 18:25 23 GENOA 20 6 5 9 22:27 23 SASSUOLO 20 6 3 11 28:34 21 EMPOLI 20 4 6 10 11:26 18 PALERMO 20 2 4 14 17:40 10 CROTONE 19 2 3 14 14:34 9 PESCARA 19 1 6 12 15:36 9

M. L.