Štart smuka v Bormiu prestavljen na 12.30

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju

28. december 2017 ob 10:48

Bormio - MMC RTV SLO

V Bormiu je danes na sporedu moški smuk. Organizatorji so štart tekme prestavili z 11.45 na 12.30.

Za nekaj poznejši štart so se odločili zaradi boljše priprave proge, saj je čez noč zapadlo nekaj snega, ki ga je potrebno odstraniti.

Smuk v Bormiu velja za enega najtežjih v svetovnem pokalu. Prenos si boste lahko ogledali na TV SLO 2 in MMC-ju.

Štartna lista: 1 M. FRANZ AVT 2 T. DRESSEN NEM 3 M. MAYER AVT 5 K. JANSRUD NOR 6 M. OSBORNE-PARADIS KAN 7 A.-L. SVINDAL NOR 9 B. FEUZ ŠVI 11 D. PARIS ITA 12 B. KLINE SLO 13 P. FILL ITA 15 A. THEAUX FRA 16 T. GANONG ZDA 17 A.-A. KILDE NOR 18 C. INNERHOFER ITA 19 H. REICHELT AVT 31 M. ČATER SLO 32 K. KOSI SLO 66 T. DEBELAK SLO

R. K.