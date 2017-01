Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Štefka Kostadinova

4. januar 2017 ob 07:00

Sofija - MMC RTV SLO/Reuters

Ideja o brisanju svetovnih rekordov je lahkomiselna in neprimerna. To bi bilo nepravično do vseh atletov, ki so na pošten način dosegli vrh svojih karier.

Strožji ukrepi proti zlorabi nedovoljenih poživil niso razlog, da bi prečrtali vse, kar je bilo doseženo pred tem.

Svetovna rekorderka v skoku v višino Štefka Kostadinova o idejah o brisanju svetovnih rekordov v atletiki, ki so jih zaradi številnih dopinških afer v zadnjih mesecih predstavile različne organizacije - lani, denimo, atletska zveza Združenega kraljestva (UKA), v torek pa Mednarodno združenje športnih novinarjev (AIPS).

Danes 51-letna Kostadinova je še vedno veljavni svetovni rekord 209 cm postavila na svetovnem prvenstvu v Rimu leta 1987, devet let pozneje pa je bila v Atlanti tudi olimpijska zmagovalka. Od leta 2005 je predsednica bolgarskega olimpijskega komiteja.

Vir: Reuters

M. R.