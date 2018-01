Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Marcel Hirscher je ta hip najboljši alpski smučar na svetu. Foto: Reuters Ingemar Stenmark je v bogati karieri dosegel 86 zmag za svetovni pokal. Foto: BoBo Dodaj v

Stenmark prepričan, da ga bo Hirscher presegel

Stenmark: Hirscher ima neverjetne živce

30. januar 2018 ob 13:41

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Švedska legenda alpskega smučanja Ingemar Stenmark je ocenil, da bo Avstrijec Marcel Hirscher presegel njegov rekord po številu zmag v svetovnem pokalu.

Stenmark jih ima 86, Hirscher pa je v nedeljo slavil svojo 55. zmago, ko je v Garmisch-Partenkirchnu zmagal v veleslalomu.

Hirscher je to sezono dosegel že deset zmag v svetovnem pokalu in postal drugi najboljši alpski smučar po številu zmag v zgodovini, saj je prehitel rojaka Hermanna Maierja, ki je zbral 54 zmag.

28-letnik bi lahko, če poškodbe ne bodo ustavile njegovega ritma, aritmetično v naslednjih treh, štirih sezonah s prestola izrinil tudi Stenmarka.

Hirscher ima neverjetne živce

"Mislim, da se bo to tudi zgodilo," je dejal 61-letni Stenmark v pogovoru za avstrijski dnevnik Kleine Zeitung. "Ima neverjetne živce," je dejal nekdanji kralj slaloma, ki je znan tudi po svoji redkobesednosti.

Avstrijcu napoveduje zlati odličji

Stenmark napoveduje tudi, da bo Hirscher na bližnjih olimpijskih igrah v Pjongčangu zmagal tako v slalomu kot veleslalomu in prišel do tako želenega olimpijskega zlata - edine lovorike, ki mu še manjka v vitrini. Šved je kraljeval v tehničnih disciplinah v sedemdesetih in polovici osemdesetih let prejšnjega stoletja. Kariero je končal leta 1989 z najboljšim izkupičkom v alpskem smučanju doslej - s 86 zmagami v svetovnem pokalu, z dvema olimpijskima naslovoma in petimi naslovi svetovnega prvaka.

Stenmarku za petami tudi Vonnova

V konkurenci med alpskimi smučarkami pa je uspešnejša od Hirscherja v svetovnem pokalu Američanka Lindsey Vonn, ki je ta mesec na smuku v Cortini d'Ampezzo dosegla že 79. zmago v svetovnem pokalu.

