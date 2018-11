Prejšnja pogodba z Manchester Cityjem bi se Raheemu Sterlingu iztekla ob koncu naslednje sezone. Foto: EPA Dodaj v

Sterling bo do poletja 2023 igral v sinjemodrem

Z novo pogodbo med najbolje plačanimi v Premier ligi

10. november 2018 ob 11:16

Manchester - MMC RTV SLO

Raheem Sterling in Manchester City sta se dogovorila za podaljšanje sodelovanja. Angleški reprezentant je podpisal pogodbo do leta 2023.

"Vesel sem podaljšanja. V klubu sem neverjetno napredoval. Od prve minute, ko sem prišel sem, sem čutil, da je to prava izbira zame. Bilo je vredno in zelo sem hvaležen," je dejal 23-letni nogometaš, ki je letos na 14 tekmah dosegel sedem zadetkov.

"To je pomemben trenutek za klub. Raheem je močno napredoval v zadnjih dveh sezonah in je zdaj eden glavnih napadalcev lige. Statistika govori sama zase. Je hiter, močan in se odlično znajde pred golom, ima vse, kar potrebuje moderni napadalec. Veseli nas, da bo tudi v prihodnje ostal pri nas," pa je ob podpisu dodal športni direktor kluba Txiki Begiristain.

Glede na novo pogodbo naj bi Sterling zaslužil okoli 344.000 evrov na teden, s čimer bo postal eden najbolje plačanih nogometašev v Permier ligi. Na Jamajki rojeni nogometaš se je Cityju pridružil poleti 2015, ko je prestopil iz Liverpoola za 68 milijonov evrov.

T. J.