Sterling v 96. minuti s projektilom odrešil Man City

Liverpool slavil na gostovanju pri Stoke Cityju

29. november 2017 ob 23:00

Manchester,Stoke-on-Trent,London - MMC RTV SLO

Nogometaši Manchester Cityja so se morali pošteno potruditi, da so v 14. krogu Premier lige premagali Southampton. Odločil je Raheem Sterling (2:1).

Varovanci Pepa Guardiole so še vedno trdno zasidrani na vrhu prvenstvene lestvice, njihova prednost pred mestnim tekmecem Manchester Unitedom, ki je v torek s 4:2 slavil v Watfordu, je še vedno 8 točk.

Sinjemodri, ki letos na tekmo v povprečju dosegajo po tri zadetke, so se dolgo mučili z nasprotnikom, mrežo so zatresli šele na uvodu drugega polčasa, ko se je med strelce vpisal Kevin De Bruyne. Belgijski reprezentant je s prostega strela z leve strani presenetil gostujočega vratarja in žogo ob vratnici zvito poslal v mrežo.

City je prevladoval, a v 75. minuti je drago plačal vse zapravljene priložnosti. Rezervist Sofiane Boufal se je dobro znašel v kazenskem prostoru in z desne strani podal Oriolu Romeuju, ki je hladnokrvno zaključil za 1:1.

Gostitelji so do konca tekme iskali zmagoviti zadetek, prav pri koncu je z izjemnim zadetkom zmagovalca odločil Raheem Sterling. Z natančnim strelom je v 96. minuti zadel malo mrežico in poskrbel za eksplozijo navdušenja na Etihadu.

Topničarji so se znesli nad Huddersfieldom

Medtem so nogometaši Arsenala brez večjih težav strli Huddersfield Town (5:0). Gostitelji so povedli že v 3. minuti srečanja, ko je v polno zadel Alexandre Lacazette. Ta je po lepi podaji s peto Aarona Ramseyja odbrzel proti golu nasprotnika in z levico ukanil nemočnega Jonasa Lössla. Na drugi gol so morali navijači počakati vse do 68. minute, ko se je po lepi kombinaciji izkazal Olivier Giroud. Že hip zatem je na 3:0 povišal Alexis Sanchez, ko je po predložku z desne strani s polvoleja žogo poslal pod prečko. Naslednji se je med strece vpisal Mesut Özil, ki je vtekajočega Lössla po Ramseyjevi globinski podaji premagal z lobom, končni izid je s še drugim zadetkom na tekmi postavil Giroud, ki je zadel iz neposredne bližine.

Rooney potopil starega znanca

Na Goodison Parku je Everton premagal West Ham United, ki ga vodi novi menedžer David Moyes. Ta je med letoma 2002 in 2013 vodil modre iz Liverpoola, preden je na Old Traffordu nasledil Alexa Fergusona. Vrnitev na Goodison Park je bila za 54-letnega Škota vse prej kot prijetna, saj so njegovi varovanci izgubili s 4:0, hat-trick pa je dosegel Wayne Rooney. Nekdanji angleški reprezentančni napadalec, ki je med drugim na tekmi zadel tudi s polovice igrišča (!), je pod Moyesovim vodstvom igral pri Evertonu in Manchester Unitedu. Končni izid je v 78. minuti postavil Ashley Williams.

Chelsea zmagal po golu Rüdigerja

Le en zadetek pa so videli na Stamford Bridgeu, kjer je Chelsea z 1:0 premagal Swansea City. Edini se je med strelce vpisal Antonio Rüdiger. V deseti minuti drugega polčasa je nemški reprezentant po preusmerjenem strelu z glavo žogo pospravil v mrežo za deveto zmago v sezoni.

Premier liga, 14. krog, sredine tekme:

ARSENAL - HUDDERSFIELD 5:0 (1:0)

Lacazette 3., Giroud 68., 87., Sanchez 70., Özil 72.

BOURNEMOUTH - BURNLEY 1:2 (0:1)

King 79.; Wood 37., Brady 65.



CHELSEA - SWANSEA 1:0 (0:0)

Rüdiger 55.

EVERTON - WEST HAM 4:0 (2:0)

Rooney 18., 28., 67., Williams 78.

Lanzini (West Ham) je v 59. minuti

zapravil 11-m.



MAN. CITY - SOUTHAMPTON 2:1 (0:0)

De Bruyne 47., Sterling 96.; Romeu 76.

STOKE CITY - LIVERPOOL 0:3 (0:1)

Mane 18., Salah 77., 83.

Torkove tekme:

BRIGHTON - CRYSTAL PALACE 0:0

LEICESTER - TOTTENHAM 2:1 (2:0)

Vardy 13., Mahrez 45.; Kane 79.



WATFORD - MANCHESTER UNITED 2:4 (0:3)

Deeney 77./11-m, Doucoure 84.; Young 19., 25., Martial 32., Lingard 86.



WEST BROMWICH - NEWCASTLE 2:2 (1:0)

Robson-Kanu 45., 56.; Clark 59., Evans 83./ag

Lestvica: MANCHESTER CITY 14 13 1 0 44:9 40 MANCHESTER UTD. 14 10 2 2 32:8 32 CHELSEA 14 9 2 3 25:11 29 ARSENAL 14 9 1 4 28:16 28 LIVERPOOL 14 7 5 2 28:18 26 BURNLEY 14 7 4 3 14:11 25 TOTTENHAM 14 7 3 4 22:12 24 WATFORD 14 6 3 5 24:25 21 LEICESTER 14 4 5 5 19:20 17 BRIGHTON 14 4 5 5 13:14 17 SOUTHAMPTON 14 4 4 6 14:17 16 NEWCASTLE 14 4 3 7 13:19 15 EVERTON 14 4 3 7 17:28 15 HUDDERSFIELD 14 4 3 7 9:24 15 BOURNEMOUTH 14 4 2 8 12:16 14 STOKE CITY 14 3 4 7 16:29 13 WEST BROMWICH 14 2 6 6 12:21 12 WEST HAM 14 2 4 8 12:30 10 SWANSEA 14 2 3 9 7:16 9 CRYSTAL PALACE 14 2 3 9 8:25 9

