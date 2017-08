Sterling v 97. minuti Cityju zagotovil tri točke; United 100-odstoten

Sterling je gol proslavil z navijači, nastala je gneča, pri kateri so morali posredovati policija in redarji. Najslabše pa jo bo morda odnesel nogometaš Cityja, Sergio Aguero, saj ga je eden izmed redarjev prijavil policiji, češ da ga je udaril med prerivanjem. Nogometaš je to na Twitterju že zanikal: "Gre za laži in posnetki to dokazujejo." Foto: Reuters