Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Steve Kerr

29. marec 2017 ob 09:07

Houston - MMC RTV SLO

V Houstonu so zadeli v polno, saj je Mike D'Antoni s svojo filozofijo zares primeren za njihov kader. Igralci imajo v tem sistemu veliko samozavest. Rocketsi igrajo sijajno sezono.

Mislim, da si zasluži nagrado za trenerja leta v letošnji sezoni.

Trener Golden Stata Steve Kerr je pohvalil Mika D'Antonija po zmagi Bojevnikov v Toyota Centru v torek s 113:106. D'Antoni je bil izbran za trenerja leta v Ligi NBA že v sezoni 2004/05, ko je popeljal Phoenix do 62 zmag v rednem delu sezone. Vedno je bil znan po hitri igri v napadu in številnih trojkah, kar je pisano na kožo zvezdniku Jamesu Hardnu, Ericu Gordonu in tudi Louju Williamsu, ki je prejšnji mecec prišel iz Los Angelesa. D'Antoni je prejel v preteklosti tudi številne kritike, saj njegova moštva nikoli niso igrala trdne obrambe, ki vedno odloča v končnici Lige NBA. Tudi Rocketse čaka težko delo na Zahodu, kjer so na tretjem mestu. Golden State in San Antonio sta vsekakor favorita v konferenci, ESPN.

A. G.