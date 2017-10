Steven Stamkos zabil prvič po 11 mesecih

Štiri podaje Alexa Killorna

13. oktober 2017 ob 07:17

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti Tampe so v derbiju Vzhodne konference Lige NHL premagali Pittsburgh s 5:4. Tekma je bila pomembna za Stevena Stamkosa.

Ostrostrelec Strel se je namreč veselil prvega gola po 11 mesecih. Zadnjič je bil natančen 15. novembra lani, ko se je poškodoval na tekmi proti Detroitu. Letošnja vrnitev je bila v znamenju podaj (pet na treh tekmah), tokrat pa je zadel za 3:1.

Pri zmagovalcih velja izpostaviti še branilca Slaterja Koekkoeka, ki je zabil dva gola in centra Alexa Killorna, ki je s podajami pomagal kar pri štirih zadetkih. Tampa je s šestimi točkami na vrhu Atlantske divizije.

Liga NHL, tekme 12. oktobra:

TAMPA BAY - PITTSBURGH 5:4

FLORIDA - ST. LOUIS 5:2

NASHVILLE - DALLAS 4:1

CHICAGO - MINNESOTA 2:5

VANCOUVER - WINNIPEG 2:4

ARIZONA - DETROIT 2:4

SAN JOSE - BUFFALO 3:2



Tekme 13. oktobra:

NEW JERSEY - WASHINGTON

COLUMBUS - NY RANGERS

COLORADO - ANAHEIM

CALGARY - OTTAWA

VEGAS - DETROIT

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To TORONTO MAPLE LEAFS 4 3 1 0 6 TAMPA BAY LIGHTNING 4 3 1 0 6 DETROIT RED WINGS 4 3 1 0 6 FLORIDA PANTHERS 3 2 1 0 4 OTTAWA SENATORS 3 1 0 2 4 BOSTON BRUINS 3 1 2 0 2 MONTREAL CANADIENS 4 1 3 0 2 BUFFALO SABRES 4 0 3 1 1 METROPOLITANSKA DIVIZIJA NEW JERSEY DEVILS 3 3 0 0 6 WASHINGTON CAPITALS 4 2 1 1 5 PITTSBURGH PENGUINS 5 2 2 1 5 COLUMBUS BLUE JACK. 3 2 1 0 4 PHILADELPHIA FLYERS 4 2 2 0 4 CAROLINA HURICANES 2 1 0 1 3 NEW YORK ISLANDERS 4 1 2 1 3 NEW YORK RANGERS 4 1 3 0 2 CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To ST. LOUIS BLUES 5 4 1 0 8 CHICAGO BLACKHAWKS 5 3 1 1 7 COLORADO AVALANCHE 4 3 1 0 6 NASHVILLE PREDATORS 4 2 2 0 4 WINNIPEG JETS 4 2 2 0 4 MINNESOTA WILD 3 1 1 1 3 DALLAS STARS 4 1 3 0 2 PACIFIŠKA DIVIZIJA VEGAS GOLDEN KNIGHTS 3 3 0 0 6 CALGARY FLAMES 4 3 1 0 6 LOS ANGELES KINGS 3 2 0 1 5 ANAHEIM DUCKS 4 2 1 1 5 VANCOUVER CANUCKS 3 1 1 1 3 EDMONTON OILERS 3 1 2 0 2 SAN JOSE SHARKS 3 1 2 0 2 ARIZONA COYOTES 4 0 3 1 1

S. J.