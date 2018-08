Video: Stevens osvojil "jubilejni" bron na 50 m prsno

Čelikova 33., Vozlova tik za njo

Glasgow - MMC RTV SLO, STA

Nastop ni bil optimalen, a na koncu šteje odličje "Cel dan sem se pripravljal na ta štart, se končno naspal in osvojil medaljo. Lepo je bili lastnik 100. jubilejne slovenske kolajne," je po tekmi povedal Stevens, zelo zadovoljen tudi, ker si po zamudi na poti iz ZDA, kjer študira na univerzi Tennessee, še ni povsem odpočil, saj je v Glasgowu šele dva dni. Kot pravi, nastop ni bil optimalen, a na koncu šteje odličje. "Vem, da bi bil lahko še hitrejši, a v končnici sem plaval kot v transu in naredil tudi nekaj napak. Zelo sem vesel," je še dejal plavalec, ki je osvojil že svojo tretjo člansko kolajno.

Čelikova in Vozlova obstali v kvalifikacijah

Dopoldne sta v kvalifikacijah na 50 metrov prsno nastopili dve Slovenki. Tina Čelik je s časom 32,65 osvojila 33. mesto, Tjaša Vozel (33,70) pa se je uvrstila tik za Čelikovo. Mladinska državna rekorderka Čelikova, ki je na mladinskem evropskem prvenstvu v tej disciplini osvojila bron, je potarnala, da je po sredozemskih igrah in mladinskem evropskem prvenstvu preutrujena za še en vrhunski dosežek. Vozlova pa se še vedno bori z boleznijo, kljub temu pa se je odločila za nastop. "Glede na celotno sezono izid niti ni tako slab, saj sem letos dosegla izid 32,40 in to popoldne. Glede na trening in to, kar sem pričakovala sama, pa nisem zadovoljna," je povedala Vozlova.

Na 5 km voda imela 17 stopinj Celzija

S tekmovanji so začeli tudi daljinski plavalci. Na petkilometrski preizkušnji je Slovenijo zastopala Špelo Perše, ki je osvojila 15. mesto. Zmagala je Nizozemka Sharon van Rouwendaal pred Nemko Leonie Beck in Italijanko Rachele Bruni. Na jezeru Loch Lomond so bile razlike med tekmovalkami kar velike, še najdlje se je Nizozemke držala Nemka, ki je zaostala 16 sekund, Italijanka še pol minute več.

V zelo mrzli vodi, zaradi katere so tekmovalke nosile neopren, so najboljše napadle že na začetku in niso dopuščale presenečenja. "Tekma je bila zelo hitra in tudi jaz sem s svojim nastopom zadovoljna. Tudi zato, ker so bile razmere res težke, saj je imela voda le 17-stopinj," je po nastopu povedala olimpijka iz Radovljice.

PLAVANJE EVROPSKO PRVENSTVO GLASGOW, sredine končne odločitve 50 m prsno (M): 1. A. PEATTY VB 26,09 2. F. SCOZZOLI ITA 26,79 3. P. J. STEVENS SLO 27,06