Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 4 glasov Ocenite to novico! "Glede na izide bosta šli Nemka in Italijanka verjetno naprej. Vseh drugih šest pa nas bo ostalo v igri za tretje mesto," finale napoveduje Tjaša Oder. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Evropska prvenstva 2018:... Dodaj v

Stevens suvereno v polfinale; Žakljeva 12. v krosu

Tanja Žakelj na olimpijskem krosu

7. avgust 2018 ob 09:29,

zadnji poseg: 7. avgust 2018 ob 12:55

Glasgow - MMC RTV SLO, STA

Na seriji evropskih prvenstev v Glasgowu bo veliko slovenskih nastopov. V središču pozornosti bo plavalka Tjaša Oder, ki jo popoldne ob 17.30 čaka finale na 1500 metrov prosto, kamor se je prebila s petim časom.

V dopoldanskem delu je Peter John Stevens v kvalifikacijah na 50 metrov prsno uspešno začel obrambo srebra iz Londona 2016. Z dosežkom 27,21 in sedmim časom se je Stevens zanesljivo uvrstil v popoldanski polfinale (ob 18.18).

Trenutno najboljši slovenski plavalec je bil z dosežkom zelo zadovoljen, saj je po zamudi letala v Chicagu šele en dan v Glasgowu in ima manjše težave s privajanjem na časovno razliko. "Zagotovo imam rezerve. Malo je bilo težav s tempom, točneje moram ujeti tudi prihod v cilj, kjer sem naredil dodatni zavesljaj, namesto da bi se stegnil. Z vsakim nastopom bo bolje in verjamem, da se bo to že popoldne poznalo pri izidu," je po uvodnem startu povedal 23-letni študent univerze Tennessee.

Plavalke daleč od preboja iz kvalifikacij

Torkov tekmovalni dan sta v slovenskem taboru odprli Neža Klančar in Janja Šegel, ki sta v kvalifikacijah na 100 m prosto zasedli 22. in 31. mesto, Klančarjeva pa se je s 55,58 na vsega nekaj stotink približala tudi osebnemu rekordu s sredozemskih iger v Tarragoni. Obema sta se nato v štafeti 4 x 200 m prosto pridružili še Sara Račnik in Katja Fain, mlada slovenska vrsta pa je na koncu s povprečnim nastopom in dosežkom 8:14,96 zasedla 11. mesto. Slovenke so bile daleč od osebnih rekordov, saj bi bil v nasprotnem primeru dosegljiv finale in dosežek 8:05,93, ki so ga odplavale Nizozemke.

Žakljeva v krosu do 12. mesta

Najboljša slovenska gorska kolesarka v olimpijskem krosu Tanja Žakelj je na evropskem prvenstvu v Glasgowu zasedla 12. mesto. Zmagala je svetovna prvakinja, Švicarka Jolanda Neff, in se razveselila tretjega naslova najboljše na stari celini. Na pet krogov dolgi dirki oziroma po 28 kilometrih je Neffova drugouvrščeno Francozinjo Pauline Ferrand Prevot prehitela za dve minuti in štiri sekunde. Na tretjem mestu je končala Belgijka Githa Michiels s tremi minutami in 27 sekundami zaostanka. Žakljeva je na 12. mestu zaostala sedem minut in 20 sekund.

Slovenka je v Glasgowu oddirkala v slogu letošnje sezone - s slabšo prvo polovico in boljšo drugo polovico dirke. Po dveh krogih je bila na 17. mestu, nato pa počasi začela pridobivati mesta, vendar je bil zaostanek previsok, da bi se nekdanja dvakratna evropska prvakinja vmešala v boj za višja mesta. Ob progi je Žakljevo bodrilo 24 zvestih navijačev iz njenih Ledin nad Idrijo. Popoldan bodo dirkali še moški, na startu pa ni nobenega Slovenca.

EVROPSKA PRVENSTVA 2018

TOREK na TV SLO 2/MMC-ju:

17.25 Plavanje, prenos



19.00 Atletika, prenos iz Berlina



23.20 Evropska prvenstva 2018, dnevni pregled



01.40 Atletika, posnetek iz Berlina

To. G.