Številne spremembe v prvoligaših, najmanj pri Mariboru, Gorici in Triglavu

Preizkusite se pri napovedovanju izidov v Nostradamusu

15. julij 2017 ob 08:32

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Danes se začenja nova nogometna prvoligaška sezona, 27. v samostojni Sloveniji. Naslov branijo Mariborčani, novinca pa sta dva, ob prvaku druge lige Triglavu tudi Ankaran.

Ankarančani so sprejeli povabilo, potem ko je Koper dokončno izgubil vse pravne bitke za pridobitev tekmovalne licence. Dogajanje na Obali je sicer precej zaznamovalo junijske priprave, morda se utegne kakšna sled nekaterih razprtij potegniti tudi globlje v poletje. Kar peterica klubov se v novo sezono podaja z novim trenerjem - Triglav, Krško, Olimpija, Rudar in Celje. Le v treh klubih - v Aluminiju, Krškem in Olimpiji - imajo na klopi tujca.



Ankaran Hrvatini

Ankaran je povsem novo ime na prvoligaški sceni. Na prvi pogled je zamenjava za Koper, ki je po novem primorski ligaš z za zdaj neznano odločitvijo o prihodnosti. Očitno je padla v vodo tudi vsakršna možnost kakršnega koli sodelovanja z novim prvoligašem in Ankaran gre v prvo ligo popolnoma sam in tudi z izvirnim imenom Ankaran Hrvatini. Zaplet na relaciji s Koprom se kaže tudi v tem, da je moral, čeprav ima veljavno pogodbo z Bonifiko, domači stadion poiskati v Dravogradu (!), saj so mu ob močnih obrisih politične kuhinje odrekli gostoljubje tudi v Ajdovščini in Sežani.

Trener Vlado Badžim je bil že na poti v Krško, a ostaja, ob Alešu Šmonu je na klopi tudi novinec Alfred Jermaniš. K zamejskemu Krasu je odšel Jaka Štromajer. Novinci so Vinko Cerovec iz Zagreba, ki je igral za mlajše hrvaške selekcije in z belgijskim Gentom v mladinski Ligi prvakov, Rok Kidrič, ki je bil v Dobu z 19 zadetki drugi strelec druge lige, Sven Dodlek, Vladimir Rnjak (oba Rudar), Gal Primc (Radomlje), Mihovil Klapan (Opatija), Patrik Matošević, Ivan Blatančić (oba Koper U-19), Raoul Junior Delgado (Boulogne-Billancourt), Đorđe Ivković (Stepojevac Vaga) in nekdanji obetavni branilec Maribora Emir Dautović (nazadnje je igral za nizozemskega drugoligaša Fortuno Sittard). Predsednik Sebastjan Dvojmoč ob premiernem prvoligaškem izzivu poudarja: "Vsem našim fantom, ki so igrali v drugi ligi, smo ponudili tudi igranje v prvi ligi, seveda pod drugimi pogoji, se pravi profesionalno. Tudi v prvi ligi bomo ostali skromni, a na višji ravni."

Triglav

Ambiciozno se v prvo ligo po treh sezonah vrača Triglav. Napredovanje so Kranjčani načrtovali in dovolj zgodaj pripravili temelje za mirne poletne priprave. Morda so malce presenetili z izbiro novega trenerja, saj bodo imeli na klopi prvoligaškega debitanta, nekdanjega reprezentanta Antona Žlogarja, medtem ko bo dolgoletni trener Siniša Brkić odslej samo športni direktor. Za zdaj še ni podpisal nobenega prihoda ali odhoda, v ekipi torej ostaja tudi daleč najboljši strelec lanske druge lige Matej Poplatnik, ki je dosegel 26 zadetkov. "Želimo postati stabilen prvoligaš, za zdaj se bomo ustavili pri teh ciljih," pravi Poplatnik.

Aluminij

Odločitev licenčne komisije, ki je Koper dokončno poslala v primorsko ligo, ni razveselila samo Ankarana, ampak tudi lani deveti Aluminij, ki mu ni bilo treba v dodatne kvalifikacije. Kidričani so ob Mariboru, Gorici in Domžalah eden izmed štirih prvoligašev, ki v novo sezono vstopajo z lanskim trenerjem. Slobodan Grubor ima nova branilca, to sta Luka Čigalj iz Hrvatskega dragovoljca in Ilija Martinović iz Lovčena, iz Krškega prihaja napadalec Ibrahim Mensah, tu sta še povratnik Marko Nunić (Radomlje) in 18-letni Edi Horvat, s 16 goli najboljši strelec zadnjega hrvaškega mladinskega prvenstva. Odhodi: Blaž Kramer je odšel v mlado ekipo Wolfsburga, Milan Kocić na Češko, Josip Zeba v Romunijo, Lovro Bizjak v Domžale, že nekdanji člani Aluminija so tudi Mateo Damiš, Vedran Turkalj in Mateo Panadić.



Krško

Krško je tretjo sezono zapored v prvi ligi, v novo sezono vstopa z odmevno kadrovsko potezo, saj je na trenersko klop pripeljal 49-letnega Splitčana Stipeta Balajića. Je legenda Maribora, v osmih sezonah je zanj odigral 176 prvoligaških tekem in dosegel 29 zadetkov. Lani je na klopi Šibenika v drugi hrvaški ligi zasedel sedmo mesto. Druga novost je, da Dejan Urbanč končuje nogometno kariero. Začel je leta 2002 v Krškem, kar sedem let je igral za Celje in tudi za Olimpijo. V prvi ligi je v 13 sezonah odigral 183 tekem. Še preostale novice s krške tržnice: Filipa Dangubića je Rijeka posodila v Celje, tja je odšel tudi Nikola Gatarić, v Maribor se je vrnil Martin Kramarič, Damjan Vuklišević in Robert Pušaver pa bosta odslej posojena v Velenje. Kot posojen igralec Osijeka je prišel hrvaški mladinski reprezentant Nikola Mandić, Olimpija je posodila Lea Ejupa, Rijeka nigerijskega vezista Geralda Diyokeja in bosanskega branilca Nikolo Totića, iz Kopra prihaja Hrvat Marin Jurina, iz Bolgarije Marko Jakolić, iz Radomelj pa Žan Kumer.



Rudar

Še ena odmevna trenerska menjava se je zgodila tudi pri Rudarju, kamor se je s triletno pogodbo vrnil Marijan Pušnik. Velenjčane je že vodil med letoma 2007 in 2010. Po devetih letih igranja v Rusiji, Kazahstanu in v Južni Koreji je novi stari član Rudarja 31-letni reški napadalec Edin Junuzović. Novinci so še Milan Tučić in Jaka Bijol iz Brava, iz Rijeke bo posojen občasni mladi hrvaški reprezentant Darjo Vizinger, iz Slaven Belupa Dominik Radić, iz Olimpije Jakob Novak, Rok Baskera in Sandi Čoralić, kot zadnji pa se je na stadion Ob jezeru preselil 24-letni vezist Ilja Antonov, član estonske reprezentance, za katero je zbral 31 nastopov. Spomladi je bil član avstrijskega drugoligaša Horna. Vuklišević in Pušaver sta posojena iz Maribora. Odšli so Mitja Lotrič (ciprski Pafos), Stjepan Babić, Denis Grbić, Senad Jahić, Luka Prašnikar, Bojan Vručina, Darko Zec, Nikola Tolimir, Sven Dodlek, Vladimir Rnjak (zadnja dva v Ankaran) in Jean Claude Billong (Maribor).



Celje

Velenjčani so sicer še ena izmed slovenskih ekip, ki se je poskusila dvigniti na višjo raven s tujim investitorjem. V osnovi je bila podobna zgodba tudi v Celju, kjer pa so začetek priprav zaznamovali dolgotrajni in na trenutke mučni pogovori za sporazumni odhod trenerja Igorja Jovičevića in prihod Tomaža Petroviča, ki se je dokazal v Krškem. V Celju je dobil triletno pogodbo. Namesto Spasoja Bulajića, ki je v klub pripeljal zdaj že nekdanje investitorje Ukrajince, je novi športni direktor Jani Žilnik, ki vodi tudi nogometno šolo.

Novinec je Luka Šušnjara iz Domžal, Deni Štraus, brat nekdanjega Celjana Rokija Štrausa je prišel iz avstrijskega četrtoligaša Lebringa, prej je igral tudi za B-ekipo Maribora. Rok Jazbec je okrepitev iz Radomelj, Bian Paul Šauperl iz B-ekipe Maribora oziroma Veržeja, članski ekipi sta se pridružila tudi dva domača mladinca - Edin Kesić in Herolind Cikaqi. Dangubić je posojen iz Rijeke, iz Krškega je prišel tudi Gatarić. Amar Rahmanović se po Kopru, Mariboru in Celju vrača v domovino in bo igral za Sarajevo. Vratar Matic Kotnik je pristopil h grškemu Panioniosu, Tilen Klemenčič pa v Domžale. Nove izzive so poiskali tudi Lovre Čirjak, Irfan Hadžić in Goran Galešić.

Domžale

V Domžalah je marsikaj podrejeno novemu evropskemu izzivu. Prišli so Lovro Bizjak iz Aluminija, Tilen Klemenčič iz Celja, Kristjan Šipek in mladi reprezentant Domen Jugovar iz Radomelj, Faruk Gačan iz Doboja, še najbolj zveneč pa je prihod Senijada Ibričića, ki je igral v Kopru. Iz albanskega Skadra se je na zahod podal obetavni 18-letni napadalec Rubin Hebaj. In še odhodi: Elvis Bratanović, Rok Elsner, Alvaro Brachi, vratar Adnan Golubović, Denis Halilović in seveda finančno najugodnejši prestop Žana Majerja v Rostov. Brazilec Juninho je končal kariero.

Trener Simon Rožman pred prihajajočimi izzivi napoveduje: "Mislim, da smo lani sproducirali ogromno igralcev, težko bo čez poletje zadržati vse nosilce igre. Zato si intenzivno prizadevamo za to, da jih bodo igralci za njimi primerno nadomestili. Cilje si moramo dati visoke, čeprav je realnost potem mogoče malo drugačna. Pustimo času čas, smo željni, ambiciozni, mladi. Verjamem, da lahko znova naredimo dobro zgodbo."

Olimpija

Olimpija je sezono začela v slogu pretekle pomladi, z razočaranjem, ki ga predstavlja nepričakovan in morda še s kakšnim ostrejšim pridevnikom opisan izpad proti finskemu tekmecu v kvalifikacijah za Evropsko ligo. Ljubljančani so očitno zamudili s potrebnimi kadrovskimi zamenjavami, so pa poskrbeli za odmevno trenersko. 39-letni Igor Bišćan je pravzaprav eden najbolj zvenečih prihodov pod taktirko Milana Mandarića. Nekdanji igralec Dinama, Liverpoola in Panathinaikosa je lani kot trener v prvo ligo pripeljal zagrebški Rudeš, z Olimpijo pa takoj doživel polom. Novinci so 26-letni srbski vezist Goran Brkić, nazadnje član Doboja iz Kakanja, Tomislav Tomić iz mostarskega Zrinjskega, ki ima tudi hrvaški potni list, Mitch Apau (Westerlo), Stefan Savić (Roda Kerkrade) in Dario Čanađija (posojen iz Rijeke). Odhodi: Baskera, Čoralić in Novak v Velenje ter Andraž Kirm, Julius Wobay in Marko Vukčević.



Gorica

Povsem drugačna je zgodba Gorice, najboljše spomladanske ekipe. Stabilen klub očitno ne potrebuje veliko menjav. Dolgoletna stalnica ostaja trener Miran Srebrnič, ki sicer ne more več računati na postavnega branilca Matijo Bobna. Njegov odhod v Rostov je po drugi strani dobrodošel za klubski proračun, tako kot Uefina nagrada za preboj v drugi krog kvalifikacij za Evropsko ligo. Za zdaj je novinec le Žiga Lipušček, nekdanji član mlajših selekcij Novogoričanov, ki je nazadnje tri leta igral v Mariboru.

Maribor

Prvaki iz Ljudskega vrta so za odmevno zgodbo prestopnega roka poskrbeli z Jasminom Mešanovićem, 25-letnikom iz Tuzle, ki so ga "ukradli" evropskemu tekmecu Zrinjskemu. Iz Veržeja, kamor je bil posojen, se je vrnil Amir Dervišević, zanimiv novinec je še nekdanji branilec Rudarja, Francoz Jean Claude Billong, ki je zamenjava za Rodriga Defendija. Nekdanji člani prvakov so postali tudi Sintayehu Sallalich, Milivoje Novaković, ki je postal nogometni upokojenec, in Dare Vršič, ki ni podaljšal pogodbe.

Nove kadrovske spremembe je tako rekoč v vseh klubih pričakovati do konca prestopnega roka. Verjetno lahko katero izmed njih narekujejo tudi uspehi oziroma neuspehi na evropskem prizorišču.

1. krog

Danes ob 18.00:

ANKARAN HRVATINI - TRIGLAV KRANJ

(v Dravogradu)



Ob 20.20:

MARIBOR - ALUMINIJ



Nedelja ob 18.00:

KRŠKO - GORICA



RUDAR VELENJE - DOMŽALE



Ob 20.20:

OLIMPIJA - CELJE

Sandi Škvarč, Radio Slovenija; M. R.